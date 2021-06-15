資科辦：正研究將疫苗接種紀錄納入回港易平台　配合日後通關

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-15 17:43

新冠肺炎疫情緩和，不少市民期待盡快通關。立法會一個委員會今日（15日）討論日後與內地通關安排。政府資訊科技總監林偉喬表示，當局正研究將回港易平台的功能擴闊，系統將包括疫苗接種紀錄資料2，中、港兩地可互相認可，配合通關安排。

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立法會資訊科技及廣播事務委員會今日召開會議，民建聯立法會議員葛珮帆關注，日後中港通關時，電子針卡如何互相認證。林偉喬表示，現時電子針卡可於「智方便」程式下載，但只能在本地使用，日後與內地或其他地區通關時，都需作其他互認程序。

他續稱，回港易平台已預留空間，推疫苗紀錄互認安排，現正與內地商討，技術層面上並無問題，但需要有商業層面的共識，只要日後落實通關安排時，相信平台可配合。

政府資訊科技總監林偉喬表示，正研究將疫苗接種紀錄納入回港易平台。（資料圖片／張浩維攝）

安心出行承辦商涉洩查詢者電郵地址 林偉喬︰已警告承辦商

另外，日前「安心出行」程式的承辦商，在回覆市民有關程式的查詢時，意外洩漏數百名查詢者的電郵地址。林偉喬表示，已警告承辦商，責成不可再出現同樣情況，不過強調洩漏的資料不包括其他個人資料，只是電郵地址。

會議又關注「智方便」程式的使用情況，林偉喬指，根據最新數字，登記用戶已達44萬人，並有16萬人使用數碼簽署功能，形容登記人數較預期好。對於「智方便」被指難以登記，需以不同角度拍攝身份證作驗證，林偉喬解釋，需要審慎了解是否偽造身份證，否則後果嚴重，政府已設熱線及職員協助市民登記，會繼續相關工作。