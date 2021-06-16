台山核電站疑泄漏　專家指惰性氣體放射劑量不高　不影響香港

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-16 09:21

美媒報道，台山核電站或有泄漏，負責營運的法國核反應爐公司法馬通（Framatome）指惰性氣體的濃度增加。保安局則稱，國家核安全局確定沒有向環境產生任何放射性泄漏。 香港核學會主席陸炳林今早在港台表示，相信燃料棒有滲漏，但核電站有多重保護，加上台山距離香港百多公里，相信對香港無造成影響。廣東核電站核安全諮詢委員會委員梁榮武也指，惰性氣體所含的放射劑量都不高，且吹到香港時也已經稀釋。

台山核電站捲入泄漏疑雲。（台山核電站網頁圖片）

陸炳林估計，事件與燃料棒有滲漏有關，惟核電站在興建時有多重屏障，當中燃料棒是完全密封，外再有高壓缸，最外再有壓力鍋，加上氣體等會一迴路抽出過濾才排放，因此不會對環境及香港造成安全影響。

台山核電站是全球首個使用歐洲壓水反應堆

他相信，台山核電站是全球首個使用歐洲壓水反應堆（epr），輸出率世界最大為175萬千瓦，或燃料棒受的壓力較多，但也不排除是製造過程時質素不好，導致損毀。現時事件仍在可控範圍內，核電站可在下次大維修時，更換新燃料棒，損毀燃料棒放於儲存池令溫度及輻射降低，再作處理。

梁榮武也說：「要搞清楚惰性氣體正常都會排放，唔係一排放就有危險。」該報道提到的氣體，能夠含有的輻射劑量都不高，「唔會停留喺肺部，你呼吸可以出返，當然吸個下會『照肺」』」。他強調，台山核電廠與香港距離甚遠，惰性氣體在空氣中會稀釋，吹到香港時可以已經是源頭萬分之一的濃度。