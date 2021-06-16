網媒女記者抗拒警員罪成　裁判官原判緩刑　後發現出錯改下月判刑

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-16 21:27

網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜，在公廁拍攝警員和被捕人士。當警員截查她時，女記者涉推開警員並掙扎，嘗試逃走，最終被支援的男警噴胡椒噴霧。女記者被控一項抗拒正當執行職務警員罪，今（16日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立，但主任裁判官同時指案中男警長是不恰當使用胡椒噴霧。主任裁判官原判處她監禁4星期，緩刑24個月。但判決後約兩個小時再開庭，主任裁判官表示發現判刑出錯，相關控罪不能以緩刑方式處理，她致歉及稱「我必須覆核我自己」。她待索取報告後於下月再判刑，期間被告准保釋外出。

被告何家欣（27歲）被指於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園女廁內，抗拒4名在正當執行職務的警員，分別是女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊。

控案情指，有網民於於去年發起「母親節行街」活動。於同年5月10日晚上，旺角有人群聚集，警方凌晨約1時拘捕23男2女，女警押解該2名女子到花園街女廁如廁後，見到被告在現場拍攝廁格，她誤會被告是男子問及「先生，呢到係女廁，你係到做咩？」，但被告沒有回覆。女警截查被告時被她推開，3名男警遂到場增援，警長曾向被告使用胡椒噴霧。

被告何家欣(圖中)今被裁定抗拒正當執行職務警員罪成。(陳家怡攝)

指女警有合理懷疑而截停被告 但男警不恰當使用胡椒噴霧

主任裁判官嚴舜儀接納女警供稱，她當時以為被告想在公廁偷拍，並不知其記者身份。對於其中一名在廁所內的被捕人士早前任辯方證人，並供稱被告甫出聲便能認出是女性，被告亦曾向警方表示：「我係記者，我有採訪權。」嚴官認為當時場面混亂，該被捕人士亦哭泣和情緒不穩定，不排除該證人知道被告是記者，而同情她及有所隱瞞，故不接納她的證供。

嚴官稱，雖然被告長髮至腋下，後來女警知悉她是女性，但她偷拍的行為可疑，女警有合理懷疑而行使權力截停被告。被告明知女警截查她的原因，惟無遵從命令，更推開及撥開警員。警長制服她時噴射了胡椒噴霧，被告曾擺動身體，用前額撞向地下及牆壁。事後被告面部和頭部感痛楚，有發燒氣促，手指有紅斑觸痛，出現急性壓力反應。嚴官認為被告失重心的舉動並非抵抗警員，可能是因被噴胡椒噴霧，情緒不穩引致的自我傷害，未能證明她抗拒3名男警，但本案證明被告抗拒涉案女警員，則可裁定她罪名成立。嚴官亦指，警長錯誤判斷被告頑強抵抗警員，是不恰當使用胡椒噴霧。

被告裁決後指 對被控告感到可笑 現經過案發地點仍會顫抖

辯方求情指被告2016年確診躁鬱症及有看醫生，她在2018年暫停求診，是次事件令她受傷、失眠及造成心理創傷。嚴官判刑時提到案發時公廁外有人起哄，在社會氣氛下有潛在風險，考慮到被告患有躁鬱症，原判處她監禁4星期，緩刑24個月，又指被告應繼續治療情緒病。

惟嚴官在判決後約兩個小時再次開庭，指剛才判刑出錯，相關控罪不能以緩刑方式處理，她致歉和表示知道緩刑和即時監禁有落差，而落差是她自己造成，稱「我必須覆核我自己」。她待索取社會服務令及背景報告後，於7月17日再判刑，期間被告准保釋外出。

被告在法院外表示，對採訪期間遭拘捕及控告感到可笑，她指情緒病因今次事件惡化，現時經過案發地點時仍會顫抖。荃灣區議員易承聰及當天協助何的林錫添到場旁聽，易承聰認為法庭側重警方供詞，指本案對網媒生存空間有影響。

案件編號：KCCC2829/2020