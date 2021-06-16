疑遭母親男友強姦　少女指夾緊雙腿保護自己不果　事後內褲現血絲

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-18 10:01

曾居於院舍的少女疑遭母親男友數度強姦一案，今（16日）在高等法院續審。女事主X透過視像系統作供，她憶述首次強姦事件時指，當日她單獨與母親男友到外婆家「攞菜」，但母親男友卻突然扯她入房強姦。X曾嘗試夾緊雙腿，阻對方脫去她的內褲，但不果。而事前沒有性經驗的X，事後內褲更出現血絲。X因為擔心母親不相信她，所以未有告知母親。

42歲的被告，報稱倉務員。他被控於2018年至2019年4月28日五度強姦X，X於案發時約18歲。

X指遭被告強姦前 曾夾緊雙腿阻遭脫去內褲 但不果

現年20歲的女事主X透過視像系統作供，她供稱年幼時因為「曳」，所以要搬到院舍住，但年滿16歲時搬回家與母親、胞妹與母親男友（即被告）同住。

X表示自己不喜歡被告，因為母親從未提及他，而當她因加班而遲了回家時，被告亦會責罵她。她認為被告無理取鬧，又認為被告覺得她「出返嚟都係曳」。

X稱因為外婆會在家中種菜，母親不時會叫她到外婆家「攞菜」。有一次她與被告到外婆家拿菜時，被告突然扯她入房，並脫去衫褲，亦將她脫光，雖然她嘗試夾緊雙腿，阻被告脫去其內褲，但不果，然後將她強姦，被告期間曾威脅若她透露事件，便會打她。

X認為母親較相信被告 因此未有告知自已遭被告性侵

遭強姦後，她發現自己內褲出現血絲，而她在此次前並沒有性經驗。她事後未有將事件告知母親，因為她擔心母親不相信她，亦怕被告打罵她。

最後一次強姦事件發生在X報案前一周，X當天與被告及最年幼的妹妹去外婆家「攞菜」，但被告又重施故技，扯她進房間強姦。她指當時被告為母親男友，認為母親會「信佢多啲」，所以沒有告知母親。

X指被告曾企圖強姦她 突然脫褲

X下午繼續作供，她稱被告亦曾企圖強姦她，被告曾在外婆家突然脫褲，但她扮「睇唔到」，並轉身開門離開。

X憶述，最後一次強姦事件後2天，她睡覺時曾聽到「唧擦」聲，懷疑遭被告偷拍。後來，她趁機偷看被告手機，發現內有拍攝到她的胸部及下體的照片，及後她將整件強姦事件告知工作地點的經理，並由經理陪同下報警。

案件編號：HCCC117/2020