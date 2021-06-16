將軍澳137區混凝土廠最快2024年運作　黃偉綸指與房屋發展無矛盾

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-16 13:44

政府擬於將軍澳第137區發展房屋、商業項目，並已委託顧問公司作規劃及工程研究。發展局局長黃偉綸今日（16日）在立法會表示，研究將於明年完成，料最快可於2030年有居民入伙。他又提到，將於將軍澳第137區重置油塘混凝土廠，料最快於2024年運作，由於首期合約至2029年，與房屋項目入伙時間無重疊，認為兩者無矛盾。

將軍澳第137區現為填料庫，政府將於該區重置混凝土廠。（網上圖片）

將軍澳第137區最快2030年入伙

政府於2016年委託顧問公司進行將軍澳第137區的規劃及工程研究，發展局局長黃偉綸於立法會回覆口頭質詢，指有關研究將於明年完成，會適時公布。他指，油塘混凝土廠將重置於將軍澳第137區，因需要顧及地區性考慮、臨海位置，及要協助東九龍區發展等因素，而研究將於今年完成，料最快2024年投入運作。

有議員質疑混凝土廠營運與發展住宅於時間上有矛盾，黃偉綸指由於將軍澳第137區重置的混凝土廠首期的合約將至2029年為止，最快於2030年才有居民入住，料兩者於時間上沒有重疊，而屆時會再覓地方重置。他指，土木工程拓展署已委託顧問進行混凝土供應研究，料可於今年年底至明年初完成。

發展局局長黃偉綸指，將軍澳第137區最快於2030年有居民入伙。（張浩維攝）

至於現以臨時政府撥地方式用作填料庫的用地，黃偉綸指政府會於未來幾個月處理續期安排。他指，於開始大型填海工程前，有需要用到填料庫，不過若能於2027年如期展開填海工程，屆時填料庫的需求將減至約1成。