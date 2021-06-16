「樓上」天水圍店未見退鱷魚肉　顧客：食咗喇喎　有人獲悉即停購

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-16 14:14

天水圍一名17歲少女早前確診新冠變種病毒，至今源頭仍未明。衞生防護中心指，化驗逾60個環境樣本，只有患者家中雪櫃一包泰國急凍鱷魚肉包裝表面有新冠病毒。「樓上」昨晚（15日）發聲明承認樣本屬公司產品，客人如有疑慮可退貨。 記者今日（16日）以顧客身份到天水圍區唯一一間「樓上」分店視察，店內人流不絕，至中午時份未見有客人要求退貨，不少人仍在選購急凍食品。有客人指已將鱷魚肉吃光，不感到擔心：「洗乾淨佢就得啦， 外邊咋嘛，入邊唔係吖嘛！」亦有客人想起事件，決定暫時停買急凍貨。

客人：冇嘢喎，我食咗喇喎

天一商城「樓上」分店外，有兩名保安人員把守、店內人流不絕，未見有客人帶貨品到店內退貨。有女客人在知悉事件後仍在採購急凍食品，她直言不擔心，去年購入的鱷魚肉已全數吃光：「有買過（鱷魚肉），但冇嘢喎，我食咗喇喎！」她手持數包急凍食品前往收銀，強調：「洗乾淨佢就得啦， 外邊咋嘛，入邊唔係吖嘛！」

另一客人杜小姐亦選購了不少急凍食材、海鮮等，被問到有少女染變種病毒事件後，回家後會否先消毒產品包裝？她即表示：「一時未諗起，唔買啦！」她解釋，雖然店舖平日防疫措施不俗，但仍有「少少擔心」。

店內未見退貨人潮 職員：無單已開均可退

店內未見有鱷魚肉或來自泰國急凍產品，但食譜推薦區域仍有鱷魚肉食譜，店內及收銀位置亦未見有明顯退貨告示。

記者以客人身份向職員查詢，獲告知即使沒有單據、已開封的鱷魚肉，也可退貨。被問到若對其他急凍商品有疑慮，可否一併退貨？職員隨即表示可把相關商品帶回分店查詢。

「樓上」昨晚聲明指，處理預先包裝急凍泰國鱷魚排急凍貨品的生產線員工共有77人，當中76人已接種疫苗。有關鱷魚肉生產商有對每批產品進行新冠病毒檢驗，而「樓上」亦會配合食環署進行入境產品例行抽檢，以及按產地風險抽檢。