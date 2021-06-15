「樓上」承認驗出包裝帶病毒鱷魚排骨為其產品　接受顧客退貨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-16 00:00

衞生防護中心今日（15日）公布，本港首宗帶變種病毒的確診少女，其家中雪櫃冷藏格內的泰國急凍鱷魚排骨包裝表面樣本呈陽性。「樓上」晚上在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指上述樣本屬其公司產品。「樓上」表示如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。

「樓上」的網頁顯示該店有售「急凍鱷魚排骨」。 （網頁截圖）

樓上：鱷魚肉生產商每批產品均作新冠病毒檢驗

「樓上」表示，處理此類急凍貨品的生產線員工共有77人，當中76人已接種疫苗；而該鱷魚肉生產商對每批產品均作新冠病毒檢驗。公司強調，一直配合食環署進行入境產品例行抽檢，會按產地的風險程度進行抽驗。

就有關事件，「樓上」已回收下架同一產品批次的食材、加強抽查產品安全，以及密切監察及持續評估情況，加強清潔及消毒。如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。

「樓上」facebook圖片。

「樓上」又表示，衛生防護中心經初步調查後，該名染疫少女透露打開家中雪櫃時曾打噴嚏；又引述中大呼吸系統科講座教授許樹昌，指有關包裝冷藏食物檢出包裝表面有新冠病毒，或經由患者咳嗽及打噴嚏時受污染，即使檢出病毒陽性，亦不代表帶有活病毒。

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