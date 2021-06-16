自閉男涉打警頭盔　官指被捕後遭掌摑說法不可信　裁襲警罪成

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-16 17:39

患自閉症的18歲男學生涉於前年10月的旺角衝突中，指罵警員為「死黑警」和襲警。男學生否認在公眾地方作出擾亂秩序行為及襲警共3罪，裁判官今（16日）在九龍城裁判法院裁決時指，學生伸手打向警員頭盔及用力拉扯警棍並非意外，又認為他聲稱遭警員掌摑及被拒絕求醫等說法不可信，遂裁定學生全部控罪罪成。裁判官先替學生索取勞教中心等報告，把判刑押後至本月30日，學生須還柙候判。

被告陳秉臻（19歲），被控於2019年10月20日，在旺角彌敦道與窩打老道交界作出擾亂秩序行為，以及襲擊兩名警員。

被告聲稱被警員大力掌摑 官指說法與醫療報告不吻合

裁判官鄭念慈今裁決時稱，被告當時在人群中向警員指罵及叫道「隻揪」，挑動他人情緒，警員警告後，被告打對方頭盔一下，並拉扯另一警員的警棍，期間令他右肩痛楚。辯方早前指，被告被帶上警車後遭警員掌摑多次，警員指他須簽署警誡口供後才可到醫院求診，質疑被告口供並非自願錄取。鄭官指被告雖然患有自閉症，但不影響他的智力，認為他知悉和能理解被捕和警誡等程序。

鄭官認為若被告當時被胡椒噴霧射到眼睛，應早在警車提出感不適，在警署才要求看醫生是於理不合。鄭官指，被告聲稱被大力掌摑多次和醫療報告並不吻合，如他所言屬實，應該感到憤怒，但他沒有在警署向警員或向家人講及。警員曾經容許他致電家人，鄭官指如被告遭掌摑，警方阻止他聯絡家人才是「乾手淨腳」的做法。鄭官認為被告說法是有違常理，難以置信，拒絕行使酌情權剔除該份口供。

法官指被告求情信多錯字 質疑他撰寫時是否認真

雖然片段中未有拍攝被告襲警經過，但鄭官接納2名涉案警員證供。當日群眾嘲笑警方學歷，被告叫「隻揪」是具對打意思，及挑動在場人士情緒，破壞社智安寧，意圖將對罵提升至武力衝突。被告伸手打向警員頭盔及用力拉扯警棍並非意外，是有意襲警，判處他1項在公眾地方擾亂秩序罪，以及2項襲警罪成。

辯方呈上被告親自撰寫的求情信，望法庭為他索取更生中心等報告。惟鄭官認為被告經審訊後定罪是沒有悔意，批評信中有錯字，道「唔知佢寫呢封信有幾認真」，指「佢向我道歉做咩遮，佢又唔係打我」。鄭官強調更生中心的刑罰過輕，傾向不會考慮，但在辯方要求下，一併索取更生中心、勞教中心及教導所報告，於本月30日判刑，期間被告須還柙。

案件編號：KCCC532/2020