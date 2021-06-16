5月五區蚊患指數超警戒線　馬鞍山本月最高級別：白紋伊蚊超廣泛

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-16 19:04

踏入炎夏，蚊患問題又浮現。全港64個地區中，5月份五個地區包括馬鞍山的分區誘蚊器指數，高於百份之20警戒線，馬鞍山在6月份的指數更高達百份之43.1，屬於最高級別，代表可傳播登革熱及寨卡病毒的白紋伊蚊分布非常廣泛，較去年同期高。

五個地區誘蚊器指數高於警戒水平

食物環境衞生署今日（16日）公布，5月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之10.5，屬於二級水平，顯示白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但維持在偏低水平。不過個別地區情況嚴重，5月份64個監察地區中，五個地區馬鞍山、樂富西、牛寮及木棉山、九龍灣和將軍澳北的分區誘蚊器指數，高於百份之20的警戒水平，尤以馬鞍山最高，達到百份之28.1，而四月份只是百份之11.7。

不過6月份的數字更高，馬鞍山的指數高達百份之43.1，屬於最高級別，代表白紋伊蚊分布非常廣泛，較去年同期的百份之28.1高。

住宅區、學校、康樂設施及公眾地方最嚴重

食環署表示，超出警戒線的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，署方已聯同相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作，五月份白紋伊蚊密度指數為1.3，即白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。另外，五月份各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之1.9，密度指數為1.1同為低水平。

署方提醒市民，夏季炎熱多雨有利蚊子迅速滋生，市民必須採取有效措施防治蚊患，各相關政府部門已在4月12日啓動全城防蚊及滅蚊行動，行動期間持續清理蚊子滋生地，並以霧化殺滅成蚊，以加強防治蚊患。