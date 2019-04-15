上月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數上升　食環署展開全城防蚊、滅蚊行動

食環署今日（15日）公布，上月全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，由2月份的0.1%上升至1.1%，雖然顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況並不普遍，但署方提醒市民須於雨季來臨前，及早採取有效措施防治蚊子，今日起亦會展開全城防蚊及滅蚊行動，亦會開展為期九周的第二期滅蚊運動。

食環署公布，上月全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，由2月份的0.1%上升至1.1%，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況並不普遍。（資料圖片）

食環署指出，上月在57個監察地區中，28個地區錄得正指數，指數介乎0.8%至6.6%，長洲為指數最高的地區。至於各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，則由2月份的零指數，輕微上升至0.01%。

今日起展開滅蚊行動

署方指出，今日將展開全城防蚊及滅蚊行動，針對在高風險地點進行霧化處理，殺滅成蚊，工作直至雨季結束。

署方又指，行動重點的控蚊工作，包括在民居附近100米範圍內樹木茂盛的地點，每星期使用霧化處理方法滅蚊；每星期進行巡查、清理積水、施放殺蟲劑及清除棄置的水載容器；以及進行除草工作，消除潛在蚊子棲息地方。食環署和相關政府部門在未來數月，會在所管轄範圍持續進行上述防蚊及滅蚊工作。

此外，食環署為期九周的第二期滅蚊運動，亦會於今日至6月14日展開。各區辦事處會針對區內一些受關注的地點，例如公眾街巿、熟食中心等，加強宣傳防蚊及滅蚊信息，及在相關公眾地方加強防治蚊患。

今年提出26宗檢控

食環署又指，防治蟲鼠視察小組會加強巡查建築地盤及針對蚊子滋生地採取執法行動。截至4月7日，署方今年根據《公眾衞生及市政條例》就有關處所內發現蚊子滋生共提出26宗檢控，包括25宗涉及建築地盤，以及1宗涉及其他處所的個案。