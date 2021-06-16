房委會上年度僅編配2.3萬伙公屋較估算少　今年可編配逾3萬伙

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-16 19:52

公屋平均輪候時間長達5.8年，創22年來新高。房委會於2020/21年度，僅編配了約2.3萬伙公屋單位，較原先估算的約3.1萬伙少逾8000伙。消息指，編配量大跌是因為白田邨及海達邨，涉及逾4000個單位未能如期入伙。消息指，2021/22年度房委會預算可編配3.1萬伙公屋單位。

2020/21年度公屋實際編配數字有落差，因海達邨第二期2-3座於今年3月下旬才獲發「入伙紙」。（運房局網站）

房委會原先預計於2020/21年度可編配31,400伙公屋單位，而實際編配數字僅23,179伙，與預期相差8,221伙。消息指，編配單位不及預期，是因為海達邨第二期2、3座於今年3月下旬才獲發「入伙紙」，未能如期於3月底入伙；而白田邨第七、八期1至4座獲發「入伙紙」日期，延遲至2021-22年，而第十一期6、7座亦延至2021/22年度落成。

消息指，2個新建屋邨涉及共4,561伙單位，加上因要額外人手處理粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨的延遲入伙特別編配安排，影響編配進度。

粉嶺皇后山邨。（資料圖片／羅君豪攝）

據了解，房委會估算於2021/22年度可編配約31,000伙單位，包括16,700伙新單位及14,300伙翻新單位。當中新單位包括上述延遲入伙的海達邨第二期2、3座及白田邨第七、八期1至4座，其餘逾1.3萬伙單位分別來自8個項目，最多單位來自皇后山邨，有超過 8000伙，料分別於今年7月、11月及12月落成。

此外，亦有市區項目，包括鑽石山啟鑽苑、荔景邨可編配入伙等，房委會估算將約2.2萬伙編配給公屋申請者，其餘則分別編配給受新發展區清拆項目影響的居民、屋邨清拆住戶等。

鑽石山啟鑽苑。（資料圖片）

根據2019/20年度資料，實際編配數字為17,500伙，同樣落後估算超過6000伙。當時房委會指落差因粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨分別被破壞及作檢疫中心，加上海達邨第1座落成日期延遲所致。

此外，消息指房委會擬恆常化參與房協經優化的未補價資助出售房屋計劃。截止今年4月底，約有500個合資格業主及360個租戶申請獲批，當中超過8成的業主為房委會資助出售單位的業主；而於已簽訂租約的64宗個案中，有60宗、即超過9成為房委會資助出售單位。