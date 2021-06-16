海洋公園獲賦權推展未來策略包括外判園區　政府周五刊憲修例

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-16 20:57

海洋公園今年3月獲港府批出68億元救亡，政府今（16日）公布，將於周五（18日）刊憲修例，賦權海洋公園推展未來策略，包括廢除《海洋公園附例》及容許訂立外判園區合約，下周三（23日）在立法會首讀及二讀。

四大修訂建議准園區範圍外履行職能

商務及經濟發展局向立法會提交文件指，將於周五刊憲《2021年海洋公園公司（修訂）條例草案》，修訂原有《海洋公園公司條例》。局方指，已聯同海洋公園制定未來策略，希望既能專注於保育和教育，同時確保海洋公園能為其訪客提供獨特而多元化的休閒和娛樂體驗，故需採用新的營運模式。

《條例草案》主要有四大修訂建議，包括訂明海洋公園的職能，除了康樂、教育，還涵蓋保育，並可在園區範圍以外（包括香港境內或境外）進行上述職能工作；可執行其法定職能，與其他人訂立合約或安排，將部分園區的運作外判；精簡公司運用海洋公園信託基金推展職能相關的審批過程等，同時確保政府能適度監察基金的款項及資產是否運用得宜；以及廢除2003年起實施的《海洋公園附例》（第388B章）。

局方解釋，必須修訂《條例》，否則海洋公園將欠缺足夠的權力落實未來策略的各項措施，違背政府就支持未來策略的相關財務安排尋求批准時，向立法會及公眾所作的承諾，而海洋公園亦將未能如預期般為海洋公園轉型及達至長遠自負盈虧；如保留《附例》，在海洋公園內執行規則時會出現權責含糊及混淆的情況，令海洋公園及其商業夥伴在日後的外判安排下，面臨管理及營運上的問題。

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+ 9 + 9 + 9

自新冠肺炎疫情爆發，有43年悠久歷史的海洋公園大受打擊，去年一度傳出於6月倒閉，急需政府注資54億元。今年3月，立法會財委會批准向海洋公園提供16.64億元的非經常撥款資助及重組向海洋公園提供的政府貸款；政府會由2022至23年至2025至26年四個財政年度，提供予海洋公園每年不多於2.8億元的有時限補助。

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