海洋公園研推優惠鼓勵市民打針　水上樂園開幕前約百員工持拯溺牌

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-27 19:54

海洋公園水上樂園近日已獲得屋宇署批出入伙紙，海洋公園主席劉鳴煒表示，現時只餘下硬件「執漏」工作，相信於今年夏天可以啟用，此外，劉表示現有計劃推出市民接種疫苗後到公園及水上樂園會有相應優惠，但詳情有待公布。劉又指，除非政府硬性規定，否則仍然會以鼓勵方式呼籲員工打針。 另外，水上樂園前現時有約50名員工，於入職之前本身已有拯溺牌照，預計於水上樂園開幕之前，會再多50人獲得拯溺牌，即合共有100人。

劉鳴煒表示，水上樂園開幕的準備工作已進行得如火如荼，期望最快在今年夏天開幕。(羅君豪攝)

海洋公園研推優惠「谷針」

超支16億元、又捲入仲裁糾紛的海洋公園水上樂園，近日已獲得屋宇署批出入伙紙。海洋公園主席劉鳴煒表示，水上樂園開幕的準備工作已如火如荼，現時餘下硬件「執漏」工作，近日已正式向食環署申請泳池牌照，期望最快在今年夏天開幕。近日多間公司推出疫苗接種後的優惠推廣，劉表示，現有計劃推出類似的推廣活動，但詳情有待公布，強調會相當吸引。

劉説，海洋公園及水上樂園仍會以鼓勵方式呼籲員工接種疫苗，認為會否打針屬個人意向，現時公園會給予接種疫苗的員工獲得補假。他指，除非政府「硬性」規定職員必須接種疫苗，會按照相關部門指引，再作防疫措施相關決定。若當局有要求，園方亦要服從。他又說，他與園方高層職員已經接種疫苗，「我係打復必泰，打完之後都真係幾辛苦。」

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另外，早前劉表示，水上樂園前線工作人員未持「拯溺牌」亦可獲聘用。他説，現時招聘進度良好，獲聘人士現時已經接受訓練，部份人原先為海洋公園職員。此外，現時有約50名員工，於入職前本身已有拯溺牌照，預計於水上樂園開幕之前，會再多50人考到拯溺牌照。園方會積極培訓更多職員，他強調不論是要否做前線工作，「盡量係所有（水上樂園）職員都熟水性。」

海洋公園水上樂園已獲批入伙紙。(羅君豪攝)

另外，劉鳴煒的海洋公園主席任期，將於今年6月屆滿，他沒有回答會否延任，只表示一切消息留待政府及後公布。另外，早前劉曾表示，將會加入合作夥伴營運海洋公園，他補充，園方會沿用政府招標方式處理，將於未來數星期推出。