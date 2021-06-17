立會通過設失業援助金無約束力議案　潘兆平倡准以強積金作擔保

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-17 11:03

疫情推高失業率，立法會昨日（16日）通過設立失業援助金的無約束力議案，提出議案的議員潘兆平表示，目前政府只希望提供短暫援助，期望將支援變為恆常。他又建議，若工友無法償還貸款，可以其強積金作擔保，沒有還款就扣除款項，不會對公共財政造成壓力。

潘兆平在香港電台節目《千禧年代》表示，政府提供的百份百貸款只是短暫措施，認為設立失業援助金，才是恆常政策，可包括援助金、貸款及失業保險，「好多大學生都可以借錢，搵到嘢做咪還，佢哋好多都有強積金可做擔保，驚唔還咪65歲提取時扣返，還咪無影響（對公共財政），咁佢唔使向大耳窿借丫嘛。」

他表示，工友面臨困境，積蓄耗盡、借貸額亦達上限，但又未跌入綜援保障網，有需要設立失業援助金制度。

勞工及福利局局長羅致光早前在電台節目中表示，若要認真討論設立失業援助金制度，只能叫停取消強積金對沖的工作。（資料圖片）

另外，香港航空地面服務日前稱會遣散240名員工，香港民用航空事業職工總會主席李永富在同一節目稱，收到數名受影響人士的求職查詢，有求助者工作的部門，解僱人數逾百人。據了解，該公司亦正研究，轉介部份員工至機場其他營運商，暫時未有定案。

李永富表示，裁員消息令人沮喪及傷感，部份地勤員工年資達五年多，難以轉行，原本已預留人手預備，應付香港與新加坡的「旅遊氣泡」，豈料兩次煞停，同事之間都有壓力。