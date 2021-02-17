新冠肺炎｜鄧家彪料最新失業率破7.5%　再促推失業援助金

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-17 16:51

新冠肺炎疫情肆虐逾一年，多個行業大受打擊。工聯會今日（17日）發布的「香港就業狀況及求職信心指數調查」顯示，過去一個月有接近八成受訪者的工作受影響，當中包括14%受訪者被裁員，另有七成受訪者現時面對失業或停工的問題。 香港失業率達6.6%破16年高位，工聯會立法會議員陸頌雄表示，失業數字被嚴重低估，除了有停工人士名義上掛職外，疫情前後的勞動人口大幅減少10萬，預計真實的失業率可推高3個百份點。同黨的勞顧會勞方代表鄧家彪就推斷，明日公布的最新失業率將高達7.5%。

工聯會於本月8日至15日向1,154名市民進行調查，發現有近八成的收入減少，其中四份之一更是零收入。被問到即將公布的《財政預算案》中，推出甚麼惠民措施最有幫助，有32%受訪者希望推出9,000元失業或停工現金津貼，另有28%希望派發8,000元電子消費券。

陸頌雄重申，希望局方撥出150億元推出失業現金津貼，以每月9,000元為上限、為期六個月。他又直斥，勞福局局長羅致光「因為唔肯做而不斷堆砌理由」，認為若有技術上問題，勞工團體樂意討論及調整方向 ，不解為何羅致光如此固執，「係咪IQ太高，打倒自己面子好難」 。陸頌雄表示，會再約羅致光討論，希望當局能開放思路。

羅致光日前在電台節目中表示，若要認真討論設立失業援助金制度，只能叫停取消強積金對沖的工作。鄧家彪批評對方講法未有深思熟慮，又指出去年領取綜援的人數與政府預料的有所落差， 反映計劃有限制，不能在緊急時幫到市民。

勞工及福利局局長羅致光日前在電台節目中表示，若要認真討論設立失業援助金制度，只能叫停取消強積金對沖的工作。（資料圖片）

倡提供接種疫苗誘因

另外問卷又問到甚麼誘因最能推動市民接種疫苗，有三成人認為是能往返內地免隔離檢疫，其次有兩成人希望能豁免於「限聚令」，獲發疫苗護照供外遊及公幹，和子女可以如常上學，則各佔15%。

陸頌雄指，需要三份之二市民願意接種疫苗，才能做到群體免疫，認為政府應為市民提供接種疫苗的誘因，如向內地爭取已接種疫苗的市民，可以通關免隔離，以及與外國商討設立便利公幹、旅遊的疫苗護照互認等。

鄧家彪就預計，雖然疫苗到港加上第4波疫情緩，為市民帶來憧憬，但農曆新年間市民聚會增多，專家亦預計疫情會有反覆，加上疫苗需時舖排及視乎市民接種意願，認為今年上半年的就業前景絕不樂觀。