大公報記者認查車牌虛報　准守行為　控方強調標準與蔡玉玲案相同

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-17 16:58

香港電台編導蔡玉玲製作《鏗鏘集》查車牌被指作虛假陳述，之後警方亦接獲投訴指《大公報》一提及車牌報道中，疑亦有記者作相類行為，該記者今（17日）於西九龍裁判法院再訊時承認曾作虛報情況，控方稱考慮到《大公報》的記者是受僱下犯案、沒有案底，且為一次性事件，准該記者以自簽2千元保守行為12個月處理，撤回其控罪，但強調與蔡玉玲案的考慮標準和尺度完全一樣。

被告黃偉強（47歲）承認於2020年8月15日，為取得私家車WS7288的車輛登記細節證明書，明知而作出虛假的陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事項有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

被告黃偉強承認在查車牌時作虛假陳述，准以2千元簽保守行為12個月。(陳家怡攝)

所作虛假陳述與蔡玉玲案大致相同

律政司高級檢控官李庭偉表示，經控辯雙方商討，考慮到被告受僱、沒有案底，以及事件為一次性，被告亦同意案情，准以簽保守行為方式處理。主任裁判官徐綺薇隨即表示，本案和上次蔡玉玲被控作出虛假陳述一案大致相同，同樣有份處理該案的李庭偉稱，兩案檢控的考慮標準和尺度完全一樣。他表示蔡玉玲正在上訴，故不宜多談。

被告以大公報香港有限公司名義查冊

案情指，去年8月16日《大公報》頭版刊登一篇「大公報記者昨遭神秘私家車跟蹤」為題的報道，提到記者被立法會前議員妨礙和以粗口辱罵，《大公報》私家車於8月14日拍照及上載至網上討論區，記者翌日被另一車輛跟蹤，同日被告以大公報香港有限公司名義申請車輛登記細節證明書，目的為其他有關交通及運輸的事宜，惟此陳述是虛假的。報道刊登了該車車主姓名、車牌、首次登記日期及照片。

車主未涉法律程序或買賣車輛

警方去年11月接獲投訴調查，涉案車主表示該車沒有進行相關的法律程序或買賣車輛等，其承認拍攝過《大公報》私家車，被告於本年2月11日被捕。徐官批准被告自簽2千元保守12個月，獲撤回控罪，他另須繳交1千元堂費。

蔡玉玲為報道作查冊而被控2項明知而作出虛假的陳述罪，她否認控罪，同樣由徐官審理，經審訊後被裁定罪成，合共罰款6千元。蔡表示已就案件提出上訴，不便評論。

案件編號：ESS 3866/2021

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)