香港總商會共設7輪谷針大抽獎　3名幸運兒可獲50萬元C系平治房車

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-17 15:35

不少機構，以及商界代表，為支持政府的疫苗接種計劃，各出奇謀「送大獎」谷針，香港總商會表示，名為「香港做得到」幸運大抽獎於7月2日開始接受登記，至9月30日結束，並會分7次抽獎，每輪獎品均有所不同。 其中3名得獎者有機會獲得平治C系列房車，連首年牌費、第三者保險等，共值約50萬元。已接種疫苗的香港居民，指定網頁填上個人資料後可以參與。

政府日前宣布擴大疫苗接種範圍，將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲。 （羅君豪攝）

抽獎活動將送出總值約3,000萬元獎品，包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、一系列總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券、禮品套裝及其他豐富禮品。獎品詳情將於稍後的抽獎活動啟動儀式中公布。

總商會將於6月29日正式上載抽獎內容至網站www.hkgcc.luckydraw.com ，7月2日開始正式接受登記，並分7輪進行抽獎，分別於22/7、5/8、19/8、2/9、16/9、23/9、30/9舉行，市民只需登記一次便可。

▼總商會抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品▼

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▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

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▼部分機構疫苗假期安排▼

所有年滿18歲或以上、持有有效香港身分證的香港居民如在報名參加抽獎時已於香港接種了兩劑2019冠狀病毒病疫苗，即符合資格參加抽獎。幸運大抽獎將每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名。