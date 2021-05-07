王冬勝連任總商會主席　籲市民早日接種疫苗讓商業及旅遊重回正軌

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-07 21:34

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝膺選連任本年度香港總商會主席。王冬勝表示很榮幸獲選連任，並答謝會員一如既往的支持和信任。他指出儘管2021年首季經濟大幅反彈，惟本地經濟依然疲軟，前景欠明朗。面對社交距離限制，本地市場有待復蘇，希望政府能為受影響企業提供支援，著手重啟邊境，並提高疫苗接種率。

隨着全球各地陸續推出疫苗接種計劃，香港需要提高接種率，方有望實現群體免疫。他指出總商會現正開展一項活動，鼓勵會員拍攝短片分享接種新冠病毒疫苗的原因，藉此呼籲廣大市民一同響應，儘早接種疫苗，從而讓商業和旅遊活動重回正軌。愈快走出疫情，社會便會愈快回復正常。

王冬勝指出，內地經濟復蘇步伐理想，企業宜好好把握中國尤其是大灣區蓬勃發展所創造的機遇，又指出總商會早前向政府倡議設立「大灣區青年就業計劃」。該計劃推出至今，本會會員已提供近600個職位空缺，讓有意參與的本港畢業生赴大灣區發展事業。

總商會於周五（7日）傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。宏亞按揭證券董事總經理孫立勳獲選連任常務副主席。

其士國際（0025）非執行董事周維正、長江實業集團主席兼董事總經理李澤鉅及會德豐有限公司主席兼常務董事吳宗權連任副主席。