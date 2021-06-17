少女疑遭母親男友強姦　被告曾提以100元換性交　事主稱從沒接受

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-17 16:53

倉務員涉強姦女友女兒案續審，現已20歲女事主X接受辯方律師盤問，律師指被告曾向事主提出以100元換取與事主X性交，並指事主亦同意，惟其中兩次事件最終沒有性交發生，被告亦沒有付過款，但事主事後卻索款1千元，並稱若被告不付款，便會誣告他強姦。事主承認被告曾提出100元性交的事，但她從沒答應，更沒有索款及誣告被告。

42歲的被告，報稱倉務員。他被控於2018年至2019年4月28日五度強姦X，X於案發時約18歲。

曾遭被告打至瘀傷

女事主X今透過視像系統接受辯方盤問，她承認被告對她不佳，她常遭被告打，更被打至瘀傷。有次被告出手很重，X母亦有阻止，但被告未有理會，令母親也發怒。X在盤問下稱，她並非被告的親女兒，直指被告「憑乜嘢教我？」又說：「我親生老豆都無打過我。」

被告曾提出100元性交

辯方又指，被告曾提出以100元換取和X發生性行為。X同意被告曾作出此要求，但她未有同意。辯方續指，X聲稱首次被強姦前一天，被告提出向X支付100元，以換取和對方性交，X當時答允。兩人翌日到X外婆家中準備性交，惟X當時月事，兩人因此未有性交。

辯方兩次被指強姦事件均未有性交

最後一次強姦事件，辯方指被告事前一天也曾作同樣要求，答應會支付100元，X當時同意，惟當天，X同母異父的胞妹亦在外婆家。胞妹喧鬧等原因下，兩人最終沒有性交。

X同意被告曾提出支付金錢，以換取和她性交，但她未有同意。至於在該兩次兩人是否曾有性交，X在辯方盤問下曾表示同意，但在控方覆問下，稱她在最後一次事件中，她在不情願下有和被告性交。

否認曾向被告索款1千

X在盤問下亦同意她一向憎恨被告，因他不但拍下她的下體照片，又提出以錢換取和她性交等賤格行為。辯方指被告最終未有支付她任何金錢，X曾向被告索取1000元，並聲言若被告不付錢，便會控告被告強姦。X否認索錢和誣陷被告。

案件編號：HCCC117/2020