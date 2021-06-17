女經理認參與9.29暴動　官指當日示威涉嚴重暴力　判囚32月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-17 16:24

前年9月29日大批市民由銅鑼灣遊行至金鐘，出版公司女經理被指在金鐘道參與暴動，站在示威者前排衝擊警方防線。法官今日（17日）判刑指，本案暴動規模大，亦發生在港島的樞紐，周遭也有五星級酒店、商廈等，被告當時身穿裝備，包括頭盔、豬嘴及眼罩，明顯預計到會有暴動發生，最終判她囚32個月。

被告黎曉曈（30歲，出版公司女經理），承認2019年9月29日在金鐘道參與暴動。

當日暴動屬大規模

法官周燕珠指，本案的暴動屬大規模，有示威者擲汽油彈、磚頭、使用鐳射光，涉及嚴重暴力，可預計出現災難性後果，而且案發地點在港島的樞紐，亦是商業中心，周遭有五星級酒店、商廈等，主要幹道被阻塞。

身穿裝備掩飾身份

雖然事件中沒警員受傷，但被告當時身穿裝備，包括頭盔、豬嘴及眼罩，明顯預計到會有暴動發生，亦會出現催淚彈，而裝備是用以保護自己，也可以掩飾身份，令警方難以追查。

有約500人在金鐘聚集

案情指，事發當日大批示威者由銅鑼灣遊行至金鐘，有人在政府總部對出的夏慤道堵路，示威者四散至其他道路，有人擲汽油彈、硬物等，稍後時間約500人在金鐘道聚集，包括被告，而被告更位於示威者前排，在傘陣後衝擊警方防線，而她及後在警方掃蕩行動中被捕。

案件編號：DCCC 294/2020

2019年9月29日下午，金鐘政府總部至金鐘一帶曾發生衝突。(詳看下圖)