搜壹傳媒｜8個傳媒工會憂《國安法》被武器化　嚴重威脅新聞自由

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-17 19:13

警方國安處今日（17日）拘捕壹傳媒集團5名董事及高層，並持法庭手令搜查《蘋果日報》大樓，包括新聞材料。8個傳媒工會發表聯署聲明，直指對此感震驚、不安，形容保安局局長引用該報登載的數十篇文章，作為違反國安法證據，在新聞界引發恐懼，呼籲政府盡快披露更多關於案件的細節，並解釋清楚涉事文章內容，如何會觸犯國安法。

聲明指出，警方國安處今日的行動，較去年8月的一次搜查規模更大、更直接針對出版文章內容。事件令傳媒及公眾擔心，《港區國安法》被「武器化」，有恃無恐針對報道及文章，對媒體管理層和新聞工作者作出拘捕，對新聞自由構成嚴重威脅。

8個傳媒工會在聯署聲明又指，警方取得法庭手令，在報館進行廣泛搜查，取走編採人員電話、電腦及新聞材料，警方執行手法和法庭批出手令，嚴重威脅新聞材料保密性，擔心在社會造成寒蟬效應，公眾感到接受傳媒訪問、向記者透露消息並不安全，亦影響傳媒在不確定是否有能力保護新聞材料情況下，加劇自我審查情況。

6月17日，警方完成搜查後，壹傳媒集團營運總裁周達權再次被帶走。（李澤彤攝）

聲明最後又呼籲，政府盡快披露更多關於案件的細節，解釋清楚涉事文章內容，如何會觸犯《國安法》，以消除對新聞自由和言論自由的擔憂。

參與聯署的8個傳媒工會，包括香港記者協會、香港攝影記者協會、明報職工協會、眾新聞工會、香港電台節目製作人員工會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席及壹傳媒工會。