搜壹傳媒｜警方首以國安法申手令搜新聞材料　大律師：與控罪有關

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-17 16:19

繼去年8月後，警方今日（17日）再搜查位於將軍澳工業邨的《蘋果日報》大樓，今次的法庭手令範圍，更包括新聞材料，涉及搜查範圍較上次更大，是警方國家安全處首次以《國安法》申請手令，搜查新聞材料。從新聞片段可見，警方今早搜查行動中，曾使用《蘋果日報》編採部的電腦；亦有該報記者表示，辦公室電腦被警方取走。 翻查去年警方搜查《蘋果日報》大樓時情況，警方亦有接觸新聞材料，之後《蘋果日報》等入稟要求警方歸還資料，法庭亦下令如警方曾檢取相關物品，便需要歸還。不過是次禁制令比上次「更辣」，手令已容許警方搜查新聞資料。

有執業大律師表示，手令的搜查範圍主要視乎涉及的控罪，估計由於今次案件與數十篇新聞文章有關，故搜查範圍擴大至新聞材料。

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去年8月10日，警方以涉嫌反《國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英，及其兩名兒子；另有4名壹傳媒高層涉串謀欺詐被捕。當日警方稱，按法庭手令進入及搜查《蘋果日報》大樓，以偵查危害國家安全罪行。國家安全處高級警司李桂華當時稱，部分部門由於有新聞材料，故不會搜查。不過當時的直播畫面可見，曾有警員翻看編採部門的文件。

據報道指，當日的手令由商業罪案調查科申請，當中提到懷疑《蘋果日報》大樓內的部分文件、書本，對調查《國安法》及「串謀欺詐罪」有價值。手令範圍包括與《蘋果日報》相關的19間公司，警方可搜查、接管其商業營運紀錄、會計及人事文件，惟未有列明新聞材料。

事後壹傳媒和《蘋果日報》等公司入稟高等法院，促警方歸還新聞材料和「法律專業保密權」的文件，法庭之後下令，如警方檢走的物品屬上述類別，便需歸還予《蘋果日報》等原告。另外，原告之後又要求法庭批出臨時禁制令，禁止警方取用涉案資料，不過近日法官駁回其申請。

警務處國家安全處高級警司李桂華指，今早行動拘捕4男1女，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。（鄧詠中攝）

警方去年搜查新聞材料引起爭議。今日的搜查行動，警務處與上次一樣，表示執行由法院根據《國安法》第四十三（一）條，及實施細則附表一的法庭手令。不過與上次不同的是，警方強調搜查令，已授予搜查新聞材料的權力。據現場相片可見，警方曾使用編採部門的多部電腦，搜查當中資料、文章，並帶走不少文件。

今次是警方首次以涉違反《國安法》為由，申請手令直接搜查新聞材料。執業大律師陸偉雄表示，手令範圍是否包括新聞材料，需視乎涉及的控罪。他表示，根據警方說法，是次案件涉及新聞文章內容，新聞材料當中可能有原稿，或者審批內容過程，會與案件有關。他指，手令範圍與罪行內容有關。

另外，政府多番指《國安法》沒有追溯力，不過李桂華今日指，涉及呼籲外國制裁香港、中華人民共和國的文章，從2019年至今逾30篇，然而2019年仍未制定《國安法》。陸偉雄表示，調查並不等同當作證據，罪行有可能由2019年已蘊釀，或有需要調查，但之後相關資料能否在法庭上當作證據，則是之後需再了解的問題。