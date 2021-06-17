搜壹傳媒｜記協促澄清刊登文章如何違國安法　憂成針對傳媒武器

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-17 15:49

警方國安處今日（17日）拘捕壹傳媒集團5名董事及高層，並持法庭手令搜查《蘋果日報》大樓，包括新聞材料。香港記者協會主席楊健興下午在視像記者會表示，傳媒若因報道而涉違《國安法》，是「散播恐懼」，促請政府盡快澄清《蘋果》所刊登文章如何涉違《國安法》。他又憂慮《國安法》成為針對傳媒的武器，嚴重影響新聞、言論及表達自由。

記協主席楊健興促請港府盡快澄請，《蘋果》刊登文章如何違犯國安法。（資料圖片）

記協主席楊健興指出，警方今次拘捕及搜查《蘋果日報》大樓動員500警力，規模比去年8月更大，形容情況「更加恐怖」。他稱根據保安局指出，《蘋果》刊登了數十篇涉違《國安法》的文章，認為若因報道而違法是散播恐懼，嚴重影響新聞、言論及表達自由，憂慮國安法被利用為針對傳媒的武器，促清港府盡快澄清，刊登哪些文章會構成危害國家安全。

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指國安部門權力大 擔心無法制衡

楊續指，以往法院批出手令時會作出制衡，視乎是否有強烈理據及符合比例，惟《國安法》條文下執法部門有更大搜查權力，新聞材料的保護等於零，循司法途徑挑戰的空間十分有限，亦不容易，認為「國安部門咁大權力，似乎無人，無機構可以制衡得到。」

楊又關注，香港新聞自由已經極差，今次事件或令市民有感傳媒機構無法保護信息來源，令市民感到不安心，不再向傳媒提供資料，而傳媒在報道上自我審查會更嚴重。