澳門政府：港連續14天無本地個案可研通關　研已打針者免隔離檢疫

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-17 19:57

本港新冠肺炎疫情放緩，有專家認為即將可以與內地、澳門商討通關。而澳門政府今天（17日）召開記者會，指如果香港連續14天沒有本地個案，就有條件進行下一步的詳細磋商。有澳門傳媒引述當地官員稱，可考慮的方案包括雙方已接種疫苗人士可縮短隔離檢疫天數，或者豁免隔離檢疫等。 另一方面，彭博新聞引述不具名的消息指，港府將會再次准許已完成接種疫苗的入境者縮短檢疫期，屆時由大多數地方來港的人士，只要抗體呈陽性，便可縮短檢疫期至7天。惟計劃落實時間仍未決定。

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，對於會否放寛與鄰近地區出入境的安排，當局會繼續與香港及廣東進行磋商，以及對疫情的發展作出風險評估。對於有意見要求，將入境前接受核酸測試的時間，由現時的48小時放寬，澳門當局也會與廣東保持緊密磋商。

（資料圖片）

至於澳門與香港通關安排方面，香港至今雖已連續10天沒有出現本地個案，但要放寛港澳兩地的出入境措施，前提是要連續14天沒有本地個案，才有條件進行下一步的詳細磋商。應變協調中心強調，即使日後有機會放寛出入境措施，也需按循序漸進方式進行，實施條件、人數限制等均需再作商討，暫時未有任何定案。

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《澳門日報》引述傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好指，在通關方面，會考慮港澳雙方已接種疫苗人士可縮短隔離醫學觀察日數，或者免隔離醫學觀察等方案，但強調均需要再作詳細討論，且需要兩地政府認可，方可實施。

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另一方面，彭博新聞今天引述不具名的消息報道指，港府將會再度准許已完成接種疫苗的入境者縮短檢疫期。該報道指，由大多數地方來港的旅客，只要在抗體檢測呈陽性，便可縮短檢疫期至7天，而政府正研究不同的抗體測試方式，包括「篤手指」。報道稱，該名消息人士指，實際上計劃何時能落實仍未決定，需視乎抗體測試何時能夠推行。不過，來自高風險地區的人士，則未能符合這項放寬檢疫的資格。