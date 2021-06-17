退休男家藏信號槍彈等　官信無意使用但仍屬嚴重　囚7月罰款6千

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-17 18:52

警方去年初到油麻地一住宅單位搜查，檢獲一批信號槍彈、爆炸彈藥筒和有尖刀的拳刺。單位男戶主因此被捕，並於早前承認相關控罪。法官今(17日)在區域法院判刑時指，接納被告無意使用涉案物品，並指無證據顯示與非法活動有關，但強調管有物品仍屬嚴重，最終決定判被告監禁7個月，以及罰款6千元。

被告並藏有拳刺

被告陳建達（73歲，退休），被控無牌管有槍械及彈藥、管有爆炸品，以及管有違禁武器。控罪指，他於2020年1月24日在油麻地佐敦道可群大廈一個單位內，非法管有一把信號槍連兩個各上6發信號彈的上彈器，一個信號彈發射器及26枚信號彈，3枚俗稱擊發炸石彈藥的爆炸彈藥筒，以及一件有刀刃或尖端的武器，即以拳頭緊握手柄、刀鋒從指縫間突出的「拳刺」。

信號槍彈等原放在遊艇

辯方早前求情指，被告和朋友原本擁有遊艇，信號槍彈及爆炸彈藥筒當時放在船上。惟遊艇出售後，被告把物品搬到住所。至於拳刺，則是被告到德國旅行時購買。

法官今判刑時指，接納被告無意使用信號彈和爆炸彈藥筒，只是把它們閒置在家，認為構成的潛在風險不高。

無證據顯示與非法活動有關

法官指，雖然未有證據顯示，該些物品與非法活動有關，但強調管有該些物品仍屬嚴重，判囚是無可避免。法官考慮被告的年紀和他曾貢獻社會，而酙量減刑，最終每罪同判囚7個月，同期執行‧

被告有準軍事背景

至於管有「拳刺」，法官指或因被告的準軍事背景，而有收集美工刀的習慣。法官接納他無意使用控罪物品，最終決定判罰款6000元。

案情指，警方於案發時日到被告的住所搜查，檢獲涉案物品。而被告被捕後，在警誡下稱早年在皇家香港軍團（義勇軍)服務時，購買信號槍等物品。

案件編號：DCCC 1077/2020