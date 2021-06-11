囤物症男涉撿催淚彈彈頭　自稱記者想在家展示　裁無牌藏彈藥罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-11 13:30

患有囤物症的青年，涉嫌在前年理大衝突的晚上，在西灣河拾取催淚彈彈頭、彈殼等，並藏有𠝹刀等物品，青年自稱是記者，並指拾取該些物品在家中作展示裝飾。案件今(11日)在東區法院裁決，裁判官指被告聲稱的工作與與展示裝飾品無關，裁定他無牌管有槍械或彈藥罪成。考慮到他患過度活躍症等多種病，管有膠帶、𠝹刀等或源於其精神問題，裁定管有物品作非法用途罪不成立。案件押後至7月23日判刑，以候被告的相關報告，期間可繼續保釋。

辯稱帶備剪刀做手工

被告周敏（26歲，報稱記者），被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，指他在2019年11月18日，在港鐵西灣河站 B 出口管有彈藥，即催淚煙彈彈頭、 彈皮及彈殻。他另被控管有多用途工具、 𠝹刀、剪刀、膠索帶及打火機。

被告辯稱，管有𠝹刀、剪刀用作剪紙及做手工；管有打火機是因為前幾天為友人慶祝生日；而膠帶為他事發當日在地上執獲，作為警民衝突的紀錄。

患自閉專注力不足等多種病

裁判官指，被告已26歲，亦是在職人士，一般情況而言，法庭不會接納有關說法，但辯方的精神科醫生指被告患有自閉症、專注力不足、過度活躍症、混合型焦慮及抑鬱、及過度獲取囤積症，醫生認為被告所拾取的物品過量、不合理，但他受到精神症狀影響。因此，裁判官認為被告犯案有可能源於精神問題，裁定他管有物品意圖損壞財產罪不成立。

有囤積電影票施政報告及財政預算案習慣

至於無牌管有槍械或彈藥罪，裁判官不接納他拾取彈藥為了在家展示作裝飾品，醫生未有提及被告的精神問題與展示裝飾品有關，而被告在家囤積的電影票、施政報告、財政預算案等，並非用於展示作裝飾品。

工作與展示裝飾品無關

雖然被告認為自己是記者，但其工作與展示裝飾品無關，他在錄影會面稱拾彈藥用作化驗，並沒有提及裝飾品。裁判官指，被告沒有管有彈藥的牌照，而法庭也不接納他的解釋，裁定他無牌管有槍械或彈藥罪成。

曾因非法集結等判社服令

控方透露，被告於2015年曾因非法集結及阻差辦公罪被判240小時社會服務令。但辯方指，案底與本案罪行性質不同，望可索取感化、社會服務令等報告。

不過，裁判官明言感化令不能反映案件嚴重性，被告也曾被判過最高時數的社會服務令，現階段只為被告索取背景、心理及精神科報告，直言判監禁也是其中一個判刑選項。

案件編號：ESCC2577/2019