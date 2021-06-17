理大衝突夜暴動　侍應稱為救胞妹圖入理大　不認同示威者暴力行為

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-17 19:46

前年11月理大被警方圍堵，多人在附近聚集示威，期間教師等5人涉在佐敦參與暴動，任職侍應的蔡潤庭，今（17日）於西九龍裁判法院自辯，並稱當時想入理大救被困校內的胞妹，又透露因兄妹二人少自互相扶持，妹妹對他而言很重要，故在衡量情況後決定嘗試救未，聲稱他從沒參與遊行，亦不認同示威者的暴力行為，更哽咽說若無此事，「屋企應該可以齊齊整整」。

5名被告：郭俊明（23歲，廚師）、羅煒棟（31歲，無業）、姚俊暉（34歲，教師）、丁培基（26歲）和蔡潤庭（24歲，侍應）被指於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。首被告郭另涉管有37條膠電線索帶，意圖作非法用途使用。而第3被告姚則另涉管有1把剪刀和7包膠索帶，意圖作非法用途使用。

胞妹被困理大哭著求助

第5被告蔡潤庭自辯指，他中三輟學後工作養家，無參與過遊行示威。他當晚在火鍋店上班，8時許收到胞妹三次來電。他22歲的妹妹案發時就讀會計副學士，有時在理大上學。他指妹妹哭著求助，稱她和一些比她年輕的人同被困於理大課室，課室外的示威者行為失常，許多人叫囂，她遂以椅子堵塞門口，阻止他們進內。

指胞妹說話似遺言

蔡形容妹妹語氣驚慌，向來堅強的她似說遺言，着被告一定要好好照顧家人，他安慰妹妹道會找方法找她。他提到父母離異，兩兄妹小時被母親及母親的男友毒打，兩人會互相保護對方。他們以前在公園遭青年搶走玩具，妹妹亦會炧取回。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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不知理大情形認為仍有機會入去

蔡稱當時為了救妹妹，不知理大詳細情形，得悉有示威者進入校園，覺得仍有機會入去，又指妹妹對他來說很重要，相信若自己遇險，妹妹同樣會前來救他。他在約9時通知父親，父親開車載蔡到理大附近。蔡獲熱中社運的朋友建議，接過手套、急救包等物品，打算從加士居道土地審裁處旁的斜坡進內以繞過警方防線，惟其後被拘捕。

認為示威者是暴力和錯誤的

蔡表示沒想過參與暴動，不認同示威者堵路等行為。亦不想示威者衝擊警方防線，指他們是暴力和錯誤的。他哽咽道，如果沒有這件事發生，「屋企應該可以齊齊整整」。案件將於7月3日結案陳詞。

案件編號：DCCC 1056/2020