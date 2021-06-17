新冠疫苗｜增近3萬人打第一針　預約人數減一成　9人現副作用送院

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-17 22:46

新冠疫苗接種計劃展開後踏入第112日，今日（17日）再有38,800人接種疫苗，當中有29100人打第一針，並有約27,300人預約接種，數字較昨日少3,300人，即減少了10.7%。另外，昨天（16日）有9人接種疫苗後出現副作用送院，當中6人已出院，2人留院觀察。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

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多逾3萬人打疫苗

截至今日下午8時的過去24小時，共有約38,800人接種疫苗，當中有17,900劑是科興疫苗，復必泰為20,900劑，現時全港已有逾184.7萬人完成接種首劑疫苗，約佔全港合資格接種人口27.1%。

預約接種少逾3000人

另外，今日有約27,300人預約了接種時間，當中有7,900人預約接種科興疫苗，另有19,400人預約接種復必泰疫苗。對比昨天有30,600人預約，即今天少約3,300人。

▼6.15有市民到凱滙樓下裕民坊櫃位找活動大使協助登記▼

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9人打針後出現副作用送院

另外，昨日（16日）有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。