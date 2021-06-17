44歲已打針男子內地來港　違反檢疫令外出、脫下手環　判囚7日

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-17 20:09

衞生署公布，一名44歲的男子6月2日由內地來港，由於他已完成疫苗接種，僅需在家檢疫7天，但他仍然違反檢疫令，在突擊檢查中被發現他脫下手環及離開其檢疫地點。他今天（17日）於東區裁判法院被判處監禁7日。

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一名44歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日於東區裁判法院被判處監禁七日。

該名已完成接種新冠疫苗的男子於2021年6月2日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫7日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年6月4日的突擊檢查中，被發現脫下手環及離開其檢疫地點。

他被控兩項違反《規例》第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於東區裁判法院就兩項罪行各被判處監禁8日，同期執行。

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違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有143人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。