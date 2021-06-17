食肆堂換氣量須達每小時至少6次　累計1.3萬間已符合要求

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-17 19:11

因應新冠肺炎疫情，政府早前要求食肆要在4月底前，把鮮風輸送量提升至每小時換氣至少6次。 食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，至今有1.3萬間食肆已達到相關要求，另有約近4,000間食肆正申請延期，即有9成食肆已完成或即將完成相關要求。不過，他稱仍有1,000至2,000間食肆仍未達到要求，故食環署將會去信「提醒」。

政府早前要求，食肆持牌人須於4月30日或之前，在食環署網頁登記其處所座位間的換氣量可達每小時至少六次。（資料圖片／羅君豪攝）

目前全港約有18,000間餐飲處所。源栢樑表示，現時有1.3萬間已提交申請表，並已完成6次換氣量的規定，例如已加裝空氣淨化機等。另外，有近4,000間食肆正申請延期。他估計，相關食肆已購買相關儀器，但仍在等待運送。

源栢樑表示，即現時有9成食肆已完成或即將完成相關要求。不過，仍有1,000至2,000間食肆仍未達到要求，故食環署將會去信提醒，並會確認他們至今是否仍有營業。

他表示，在餐飲處所換氣量要達標及疫苗氣泡新要求下，即使在母親節過後，暫時未見社區有大規模傳播鏈，故感激大家在艱難時間合作。

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