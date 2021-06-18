電子消費券｜7.4起登記　最快8.1發放第一期$2000　八達通分三期

撰文： 鄭秋玲 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 15:33

政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發5,000元電子消費券。財政司司長陳茂波今日（18日）下午公布，由7月4日早上6時接受電子登記，至8月14日截止，為期6個星期，發放消費券方面，按完成登記日子，如使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，分兩期發放；如使用八達通，分三期發放。最快可於8月1日獲發放第一期2,000元消費券。

合資格人士為在2021年6月18日或之前年滿18歲在港居住的香港永久性居民或新來港人士。將透過四個儲值支付工具發放，包括支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、八達通。於7月4日早上6時起接受登記，至8月14日截止，為期6個星期。

有兩種登記方法選擇。電子登記方面，在專設網站認證身份，上載香港身份證複本、選定儲值支付工具帳戶、就「在港居住」要求作聲明。或用書面表格，在專設網站下載，或可於以下地點索取︰各郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區辦事處、房委會豁下公共屋邨辦事處及客戶服務中心。

支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK的領取方法一樣，都是透過手機應用程式直接存入帳戶；八達通要拍卡領取，地點包括︰港鐵、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通補貼領取站；便利店7-11、OK及超級市場惠康的所有分店；八達通服務站；八達通手機應用程式。

發放消費券方面，如使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，按完成登記日子，分兩期發放，如下︰

方案一︰於7月4日至17日完成登記，第一期2,000元消費券，可於8月1日發放，第二期3,000元會於10月1日發放，兩期都是於12月31日到期。

方案二︰如是於7月18日至8月14日完成登記，第一期2,000元消費券會於9月1日發放，第二期3,000元會於11月1日發放，均是明年1月31日到期。

至於八達通，按完成登記日子，分三期發放，如下︰

方案一︰於7月4日至17日完成登記，第一期2,000元消費券，可於8月1日發放，第二期2,000元會於10月1日發放。第三期1,000元的發放日期，會按完成消費首兩期共4,000總額的日期，分四個日期類推，最早可於12月16日發放，最遲會於明年3月16日發放。

方案二︰於7月18日至8月14日完成登記，一期2,000元消費券，可於9月1日發放，第二期2,000元會於11月1日發放。第三期1,000元的發放日期，同樣會按完成消費首兩期共4,000總額的日期，分四個日期類推，最早可於明年1月16日發放，最遲會於明年4月16日發放。

但消費券不能用於︰繳交政府費用如稅、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶；水、電、煤氣費；繳交公共機構收費，如公立醫院、房委會、房協費用；中小學、大學學費；購買保險等金融產品服務、捐款、網上向非本地商戶購物；個人對個人支付；兌換現金。

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