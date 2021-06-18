科技經理辱罵防暴警5分鐘　官斥囂張氣焰火上加油　判囚半年

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-18 17:16

資訊科技經理涉在前年「三罷」期間，以「死黑警」、「成世執垃圾」等辱罵清理路障的防暴警達5分鐘，早前被裁定公眾地方作出喧嘩行為罪成，案件今(18日)在東區法院判刑，裁判官鄭紀航指被鼓吹群眾包圍警察，引起市民圍勸，警方作山警告後仍說：「開槍啦開槍啦」，指其態度囂張氣焰，火上加油再引起事端，認為需判監以起阻嚇作用，遂判被告入獄半年。

父患柏金遜症求判緩刑

被告陳浩倫(35歲)，被控於2019年11月11日，在柴灣道滙豐銀行外，不斷重複及持續地指罵警員，並煽動人群阻礙警員，意圖激使他人破壞社會安寧。

辯方求情指，被告父親患有柏金遜症多年，被告有陪父親覆診及進行物理治療，其父在短期內將會排期作腦部手術，希望能獲判緩刑。

要照顧父親應倍加守法

裁判官卻反駁稱，被告明知父親患病，應加倍守法，免因入獄而不能留在父親身邊，被告的姊弟也可照顧父親。又指其父患病多年，被告至今仍未為父排期，可見其父無急切照顧需要。至於被告過往沒有案底，鄭官指奉公守法是理所當然，無犯罪記錄不構成求情理由。

行為鼓吹群眾令示威行動死灰復燃

鄭官續指，案發時街道上已放滿木條、竹枝、垃圾桶等雜物被堵，被告再火上加油挑起事端，令示威行動死灰復燃。被告並鼓吹群眾包圍警察，及走出馬路，引來市民圍觀，即使警方向他發出警告，仍回應說：「開槍啦開槍啦。」認為被告有囂張氣焰，且當時群眾人數較警察多，被告叫囂後有更多人圍觀，並有人用雷射筆照向警員面部，示威者己造成嚴重威脅嚴重，認為應判監禁式刑罰以儆效尤。

案件編號：ESCC 745/2020