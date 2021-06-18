消費券｜一文睇清10項消費券須知　交稅、買保險等9個範圍不適用

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 17:26

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券。隨著派發的日子漸近，現時準備工作已進入最後階段。政府並於今日（18日）公布消費券最新詳情，下文將講解5項消費券須知，包括申請流程、使用期限、不適用範圍等。

▼消費券領取詳情及優惠一覽▼

Q1. 消費券何時起接受申請？

2021年7月4日至8月14日。

Q2. 分別有多少間平台可領取電子消費券？

合共有4間，包括AlipayHK、八達通、拍住賞（Tap & Go）、WeChat Pay HK。

▼消費券領取詳情▼

Q3. 消費券將如何申請？

政府將設立中央消費劵計劃電子登記平台，須提供姓名、身份證號碼及簽發日期、電話，並選擇支付工具、帳戶號碼，以及居港聲明。

至於曾登記1萬元現金發放計劃的市民，資料已存放於政府系統，故登記認證會較簡單，只須回答兩個保安問題，便可將之前存檔的個人資料覆核。

保安問題：1. 當時登記電話最後4數字；2. 當時如銀行戶口收錢，當時銀行戶口最後5個號碼；3. 如當時收支票，填上次在哪一間郵局收錢；

如並非經系統做登記的市民，可使用「智方便」登記。網上登記完成後，數日內將有短訊發放，以確認是否有效。而政府因基於私隱保障原因，不接受郵寄。

▼八達通於掌舖Boutir系統的付款步驟▼

Q4. 申請人士需符合什麼條件？

於2021年6月18日或之前年滿18歲，並在港居住的香港永久性居民、新來港人士（單程證/受養人身份合法來港）。同時，由今日（18日）起倒數兩年內，並非長時間不在香港。

特殊情況亦符合條件，包括︰如參加廣東/福建計劃長者、境外求學的學生、工作假期的參加者、健康問題在港以外留醫、政府派外工作人員、公司機構人員須短期在外工作，故過去24個月不在香港、陪同工作的家人等。

▼AlipayHK「早鳥獎賞」詳情▼

AlipayHK迎新獎賞詳情（AlipayHK網頁截圖）

Q5. 登記流程有什麼？

登記分為電子登記及遞交書面表格兩個方式。

連結：電子消費券登記網站

電子登記流程如下︰ 1. 進入政府電子消費券登記網站 2. 認證個人身份，（「智方便」、回答保安回題、上載香港身份證複本）； 3. 提供登記資料及選定儲值支付工作帳戶； 4. 就「在港居住」要求作聲明。

書面表格流程如下︰ 1. 於以下途徑索取登記表格︰電子消費券登記網站郵政局（流動郵政局除外）、民政事務總署各區諮詢中心、社會福利署各區福利辦事處、房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶中心、5間銀行（中銀、匯豐、渣打、恆生、東亞18區共400多個分行）； 2. 填妥及簽署登記表格及釘附香港身份證複本； 3. 於辦公時間把表格投進郵政局，或指定銀行分行的表格收集箱。

Q6. 消費券最快何時領取？

選擇電子登記的市民能最快獲取，4間電子營辦商最早派發日期，均為8月1日。

Q7. 消費券使用期限多久？

電子消費券不適用範圍（香港01製圖）

電子消費券Alipay、WeChatPay、Tap&Go派發時間（香港01製圖）

Q8. 領取消費券的方法？

AlipayHK、Tap & Go、WeChat Pay HK︰ 1. 透過手機應用程式直接存入帳戶。

八達通︰ 1. 可到港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通補貼領取站； 2. 7-ELEVEN、OK便利店和惠康超級市場( 包括MARKET PLACE BY JASONS、JASONS FOOD & LIVING 、JASONS ICHIBA 及3HRESSIXTY )的所有分店； 3. 八達通服務站； 4. 八達通手機應用程式。

Q9. 消費券不適用於什麼交易類別？

由於消費券適用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上商舖，故不適用於以下類別，包括海外商戶及網店等︰

電子消費券八達通派發時間（香港01製圖）

Q10. 入住院舍的長者及在囚人士該如何登記？

入住院舍的長者可委託能信賴的親朋戚友幫忙，如有特別需要，可向社會福利署聯繫。就如經監護人領取綜援，政府將發信代領，其他有需要人士亦可委託代理人登記。

在囚人士亦可向懲教署職員溝通，以取得特別表格，經過申請程序後，在囚人士符合資格則可選取家人或個人領取。