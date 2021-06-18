消費券｜揀八達通搭車可領交津　七個月內用完4000才可領最後一期

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-18 18:59

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】財政司司長陳茂波今日（18日）公布電子消費券計劃詳情，最快7月4日登記。 四個儲值支付工具中，只得八達通因技術原因需分三期發放，市民要在七個月內用完4000元，才可領取最後第三期的1000元，而最後這1000元則不設消費限制。 另外，市民亦可將消費券用作公共交通車費，所使用的金額市民亦可作領取公共交通費用補貼。

▼消費券領取詳情▼

陳茂波今日指，消費券將透過四個儲值支付工具發放，包括支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK及八達通。當中前三種支付工具均分兩期發放，只有八達通是分三期，三期金額分別各是2,000、2,000和1,000元，前兩期最快可於8月1日及10月1日發放，但第三期則要視乎市民何時用完消費券範圍中的4,000元。

市民如在首兩星期以電子登記，最遲要在明年2月28日用完消費券中的4,000元；如市民在7月18日至8月14日完成電子或所有書面登記，則最遲要在明年3月31日或之前用完4,000元。而最後一期的1,000元會以儲值額方式存入，故與第一、二期不同，第三期金額用途沒有限制，可如平日般使用；亦沒有時限。

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揀八達通安排較混亂 陳茂波避答細節

會上記者多次追問如市民無法在限期內用完4,000元，是否不能領取最後1,000元，陳茂波未有正面回答，只解釋限期前有聖誕節及農曆新年，亦有短訊提醒市民要使用餘下金額：「畢竟4,000元唔係好多錢，而中間又有大節日同七個月時間，相信市民都會用晒同攞埋最後1,000元」。

被問到為何八達通發放期數與另外三款為何不同，財政預算案及稅務政策組主任王學玲則解釋，原因是八達通與其他三款運作技術不同。她指電子錢包可「劃開櫃桶」，將消費券和原本錢包分開，設下消費券用途、到期日等限制。然而八達通是儲值方式，不能分開消費劵和儲值的金額，故有兩個發放安排。

▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼

陳茂波亦強調，相關設計是希望照顧不同市民需要。他舉例指部分市民希望可累積更多金額，購買大型電器；亦有人希望「細水長流，畀多啲時間慢慢用」。他形容今次設計可「各適其適，你鍾意電子錢包，疊埋兩筆用又得；或分長啲時間用八達通亦得」。他又指，八達通原本金額會留在系統入面，市民毋須擔心有損失。

另外，市民亦可將消費券用作公共交通車費，所使用的金額市民亦可作領取公共交通費用補貼。陳茂波稱是因公布計劃後收到很多意見，不少希望可涵蓋交通費。而公共交通費用補貼要「墊底」，即超過一定金額才有補貼；補貼額亦非百分百，故認為是公平安排。