孔繁毅：中風醫科生腦血管有不正常　青年兩種藥物敏感應諮詢醫生

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-13 13:30

早前一名香港大學醫科生接種BioNTech復必泰疫苗後中風，引起社會關注。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（13日）表示，早前親自探望該學生，現時行動自如，但仍有輕微面癱及口齒不清。他續稱，磁力共振顯示，該學生腦部血管本身有不正常情況，中風與疫苗無直接關係，只是時間與接種疫苗相若。

另外，政府近日進一步放寬復必泰疫苗的接種年齡，下調至12歲。孔繁毅表示，一般食物過敏、哮喘並非不適宜接種的原因，但假如有兩種或以上的藥物過敏，就應先諮詢敏感科專家意見。

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早前廣華醫院證實，一名港大醫學院醫科生5月25日經急症室入院，情況穩定。據了解他入院前4日，剛完成接種兩劑復必泰疫苗。

孔繁毅今早在無綫節目《講清講楚》表示，之前曾親自探望該醫科生，現時行動自如，但有輕微面癱及口齒不清。他續稱，醫科生早前接受腦部磁力共振，發現血管有不正常情況，可能是先天問題，不過沒有病徵。他認為，中風與疫苗無間接及直接關係，只是剛巧在接種後中風。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片／羅君豪攝）

政府進一步放寬復必泰接種年齡至12歲，明日開始接種。孔繁毅表示，一般食物過敏、哮喘並非不適宜接種的原因，但假如有兩種或以上的藥物過敏，就應先諮詢敏感科專家意見。他又指，現時敏感科門診輪候時間較長，但可考慮每日設1、2個名額予青少年。

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至於疫苗在青少年上的副作用，孔繁毅表示，與成年人相若，例如會局部痠痛、輕微發燒等，接種後同樣需15至30分鐘的觀察期。他又指，根據研究，在12至15歲青年中，每100萬人中會有16人出現心肌炎，患者主要為男性，大部份會在一星期後康復九成，當局會密切留意情況。

孔繁毅建議，青年在接種疫苗後，普通跑動並非問題，但應避免參與劇烈運動的比賽，例如短跑、足球賽事、運動會等。他表示，假如已完成考試，可考慮放假。

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談到會否再調低接種年齡，孔繁毅表示，需視乎第三期臨床報告，相關報告可能於1、2個月內完成，假如證實有效、安全，便會考慮進一步下調接種年齡。

另外，專家委員會早前通過，個別死亡個案只會在與疫苗接種有「潛在關聯」的情況下才作出公布。孔繁毅表示，當時的決定是為免令市民混淆訊息，但由於接種年齡放寬至青年，為保持透明度，又不希望市民誤解故意不公布，故會微調公布方式，例如會每一至兩周，統計式公布接種疫苗後14天內的嚴重個案數字，列明是否與疫苗有關，但未必逐單個案解釋，具體方式仍有待商討。