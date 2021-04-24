新冠疫苗｜瑪麗醫生打復必泰後腦出血　孔繁毅︰需更多臨床數據

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-24 10:47

本港新冠肺炎疫情反覆，而新冠疫苗接種計劃亦開展近兩個月。日前瑪麗醫院的一名醫生接種復必泰疫苗（BioNTech）後，2天後在家中暈倒，初步診斷為腦出血，情況嚴重。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）表示，據了解該名醫生本身有睡眠窒息及血壓偏高，需更多臨床數據分析，強調市民應控制好長期病患才接種疫苗。 他又表示，安老院舍方面則最重要是為院友進行評估，員工接種比長者接種更重要，因傳染予長者或有大爆發，如員工、院友家人已接種兩劑疫苗，相信「探訪措施可鬆落嚟」。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

+ 2 + 2 + 2

孔繁毅今日於商台節目《政經星期六》時指出，接種疫苗後死亡個案中，大部份個案有嚴重長期病患，包括血脂高、冠心病等，死亡與疫苗無關係。他又指，目前接到不良事件報告約有1,000多宗，僅佔全部接種者0.17%，當中亦有不少是輕微事件。而科興疫苗及復必泰疫苗不良事件，佔接種者比例分別是0.22%及0.12%，他相信比例不同是與接種年齡有關。

對於孕婦接種疫苗方面，他指，有9萬名孕婦接種復必泰後亦沒有不良事故，故認為是安全；而餵哺母乳的女士接種後抗體亦可傳予嬰兒。他強調孕婦是否接種可基於自己意願，因香港疫情穩定，孕婦可自行選擇何時接種，「等到出世接種都可行」。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

籲年輕人接種 指院舍員工接種比長者接種更重要

至於接種疫苗後出現貝爾面癱的個案，孔繁毅指貝爾面癱以往背景發生率的基線未必準確，因過往不少人病情輕微而赴私家醫院治理。他又鼓勵年輕人接種疫苗，因不少年輕患者為沒有病徵帶病毒者，有風險傳染家人及長者；而年輕人接種疫苗後抗體保護率高，對變種病毒保護性亦較好。

被問到不少安老院舍院友亦不適合接種疫苗，孔繁毅回應稱員工接種比長者接種更重要，因員工經常接觸長者，如傳染予長者或有大爆發。如院舍員工接種疫苗後，檢測次數亦可減少。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片／羅君豪攝）

港大新冠噴鼻式疫苗 目標2至3年後有機會應用

港大現正進行混合接種疫苗研究，孔繁毅表示，現時進展順利，已招募20多個人士參與，目前已完成第一劑接種。他預計兩至三個月後可完成研究，料再相隔兩個月則可有初步數據。他又強調，不建議自行「溝針」。

至於港大新冠噴鼻式疫苗方面，他指現時已有10多人接種，副作用僅為鼻塞等輕微情況，目前會跟進接種者抗體表現，特別是鼻、口腔的黏膜抗體。目標是兩至三年後有機會可應用，而該疫苗同時亦可預防季節性流感。他又形容，本港疫情有如「馬拉松跑到一半，希望後來居上，達到群體免疫效果」。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼