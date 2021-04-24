孔繁毅：初步確診菲傭料帶南非變種病毒　疫苗為最有效應對措施

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-24 09:31

本港新冠肺炎疫情反覆，或再有變種病毒流入社區。衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中，令人憂慮變種病毒再入社區。 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）指，初步相信該外傭帶南非變種病毒株，有機會是在西營盤華美達海景酒店接受檢疫期間染疫。他又稱，數據顯示復必泰疫苗（BioNTech）對南非變種病毒株仍可以產生高中和抗體，保護率亦達90%，故認為接種疫苗是最有效應對變種病毒的措施。

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孔繁毅今日於商台節目《政經星期六》指出，初步相信涉事初步確診菲傭帶南非變種病毒株，認為最重要是詢問其臨床資料、隔離時間等，更容易找出源頭，估計她有機會是在西營盤華美達海景酒店接受檢疫期間染疫。

他又指，現時14日航班溶斷機制對防止輸入個案十分重要，「有足夠時間畀市民接種疫苗」。他認為暫時沒有需要延長檢疫期至28日，反而應延長溶斷機制時間，因印度等地感染人士相對多，如來港或令醫療系統受壓，亦有機會傳出社區。

復必泰藥廠稱對南非變種病毒保護率達90%

對於兩種疫苗對變種病毒保護力方面，孔繁毅指初步數據顯示復必泰對未變種的病毒有很高中和抗體，即使對南非變種病毒中和抗體下跌75%，但仍遠高於最低需要水平。而藥廠亦指疫苗對南非變種病毒保護率達90%，中和抗體亦維持長時間。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈居民由強檢變撤離檢疫▼

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片／羅君豪攝）

印度變種病毒傳播性高

至於科興疫苗，孔稱現時未有數據，相信世衞開會審批會有相關資料。他又表示，印度變種病毒傳播性高，甚至有機會比南非變種病毒更高。現時仍搜集有關復必泰疫苗對印度變種病毒的數據，而因該疫苗本身中和抗體高，相信對印度變種病毒亦可產生保護。

孔繁毅強調，疫苗接種是最有效應對變種病毒的措施，能切斷外來傳播鏈，令輸入個案無法在社區植根。他相信政府放寬接種計劃至最低16歲，可吸引更多市民接種；並重申現時本港接種的兩種疫苗亦很安全。

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