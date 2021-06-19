中大教授陳基湘：疫苗研發生產與港府無關　籲不信政府市民要打針

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-19 10:42

本港疫苗接種率偏低，政府早前公布一系列「谷針」措施，雖然近日本港疫苗接種的數字有上升趨勢，不過整體接種率仍然偏低。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘今日（19日）在香港電台節目《香港家書》表示，根據調查所得，現時港人不願接種疫苗的主因，分別為擔心副作用、對政府缺乏信心、抱持觀望態度。 對於市民的想法，陳基湘逐一反駁指，本港逾300萬劑疫苗接種中，無一因接種致死的個案；而政府提供的兩款疫苗，從研發、生產以至臨床測試，均與政府無關；又指在現時全球疫苗嚴重短缺的情況下，能否採購成功亦是一個疑問。因此他向不願接種的市民反問，「又係咪值得呢？」

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「疫苗猶疑」帶來的影響與愛滋病相若

陳基湘指，在新冠疫情爆發前，世界衛生組織已認定「疫苗猶疑」，為全球十大公共衛生威脅之一。即疫苗面世後，仍有部分人不願意接受接種，對全球公共衛生帶來影響。世衛更估計，其嚴重程度甚至與愛滋病、環境污染、抗藥性細菌等不分上下。麻疹、小兒麻痺症、子宮頸癌等疾病，亦因疫苗猶豫以致控制的情況未如理想 。

陳續指，在部分經濟情況較好的地方，疫苗供應被視為理所當然，疫苗猶豫亦較常出現 。但他認為天花等瘟疫，正因全球接種疫苗已消聲匿跡，反問「點解咁多唔不願意接受呢？」

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘（資料圖片／盧翊銘攝）

300萬劑疫苗接種中無一因接種致死

陳表示，最近的研究調查結果發現，港人暫時不願打針的最主要原因，首位為擔心嚴重副作用，甚至引致死亡。他指，本港逾300萬劑疫苗接種中，無一因接種致死，認為打針致命的想法，為很大的誤解。「 如果因為對疫苗安全誤解，而冇打針得到保護，就實在好可惜！」

至於排行第二的原因是對政府建議缺信心，陳認同推行疫苗接種，須得到市民的信心。但他認為，政府提供的兩款疫苗，從研發、生產以至臨床測試，均與政府無關，因此質疑「如果因為先入為主嘅想法，而喪失接種疫苗得到保護嘅機會，又值得咩？」

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「為咗一個不切實際嘅等待，而錯過應有嘅保護，又係咪值得？」

此外，排行第三的原因為「睇定啲先」，等待更好的疫苗面世。陳認為，雖然該想法頗有邏輯，但他指政府提供的兩款疫苗，已經包括了傳統方法（滅活）和嶄新科技（mRNA）技術。他亦指，在現時全球疫苗嚴重短缺的情況下，能否採購成功亦是一個疑問。「所以等待更加好嘅疫苗，好有可能只係一個空等，為咗一個不切實際嘅等待，而延遲甚至錯過應有嘅保護。又係咪值得呢？」