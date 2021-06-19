壹傳媒案｜王婆婆與保安爭執被拉出法院　感不適需送院治理

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-19 13:26

壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，因報道被指違國安法，被控勾結外國勢力，今早（19日）於西九龍裁判法院提堂。大批市民一早到庭等候入庭旁聽，社民連成員及王婆婆等亦有到法院，他們並有拉起橫額及叫口號，期間王婆婆曾與保安員爭執，最後由兩名便衣女警把王婆婆拉出法院範圍，期間王婆婆的一雙鞋亦脫掉，只穿着襪子的王稱仍會等到張及羅申請保釋的結果才會離開。惟王在正午時份突稱不適，最後由救護車送走。

王婆婆叫口號與保安爭執

有「王婆婆」之稱的王鳳瑤，今早手持黃傘及《蘋果日報》亦有現身於西九龍裁判法院，並在停車場入口高叫口號，期間一度與保安爭執。約半小時後，逾30名警員拉走王婆婆，大批傳媒趕至追訪，現場一度混亂。王婆婆被趕至法院大樓外面，警員對她指如再進入法院範圍，或會進行拘捕。

王婆婆被便衣女警拉走至被送院的情況。(詳看下圖)

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兩鞋甩掉仍堅持等候張及羅保釋結果

警方有派出兩名便衣女警把王婆婆在法院範圍內拉走，王的兩隻鞋亦鬆脫。王其後對記者指，由於警員從其兩邊腋下大力拉起，故現時仍感痛楚。她又稱經一輪掙扎後，現時「都無晒氣，行到番屋企都偷笑」，惟仍堅持要留至張劍虹及羅偉光有保釋結果才離開。

至近中午12時半，王婆婆於法院外高呼「救命」，她表示自己半邊身麻痺，擔憂會中風。現場警方協助召喚救護車，至中午近1時救護車到場，救護員將王婆婆運上擔架，並送往醫院

社民連成員到庭聲援

雖然法庭今早9時半才開庭，但於早上8時許，已有過百名市民在法院外輪候入庭旁聽，當中不少人手持《蘋果日報》閱讀。社民連的多名成員亦到法院外聲援，他們均拉起「尋真相，何罪之有」的橫額，批評政府「無證無據下拘捕、檢控，係打壓新聞自由」，又高呼「追尋真相 何罪之有」、 「新聞自由 不容剝奪」等口號。

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黃浩銘認為是打壓新聞自由

社民連主席黃浩銘指，時至今日聽完政府或警方的發言，均未有明確講明被捕高層向哪一個國家呼籲制裁中國，亦不知究竟是甚麼，或是涉哪一篇文章，以及《蘋果》如何勾結外國勢力。黃批評是「無證無據下拘捕、檢控，係打壓新聞自由」。

而昨晚（18日）獲准保釋的《蘋果》副社長陳沛敏，以及《蘋果》執行總編輯林文宗，今早亦有到場旁聽，惟未有回應記者提問。庭外則有至少3輛警車戒備。

《蘋果日報》副社長陳沛敏昨晚已獲准保釋。(詳看下圖)