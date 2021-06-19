壹傳媒案｜張劍虹羅偉光願辭職未獲保釋　陳沛敏指蘋果會繼續出版

撰文： 陳家怡 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-19 14:16

警方國安處前日搜查《蘋果日報》大樓，並拘捕5名壹傳媒及蘋果高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果》總編輯羅偉光涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，案件今早（19日）於西九龍裁判法院提堂。辯方律師欲為被告申請保釋，並透露張及羅二人願意辭去壹傳媒及蘋果日報的所有職務，不直接或間接參與壹傳媒事務，惟蘇官最終認為沒有充分理由相信被告不會干犯危害國家安全，拒絕讓他們保釋，案押後至8月13日再提訊。

陳沛敏稱蘋果明日會繼續出紙

《蘋果日報》副社長陳沛敏約下午近2時離開法院，她對記者稱昨晚才獲保釋，不少資訊都要再消化及詢問律師意見，加上很多事情仍在研究中，如有消息會再通知傳媒。被問到會否擔心員工情況，她回應稱「相信全香港嘅傳媒工作者都擔心」，強調明日（20日）會繼續出報紙。

蘋果日報印刷及相關公司亦被控

被告張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲）及三間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或者中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

辯方透露欲申請保釋

辯方大律師陳政龍庭上表示，今早才收到大疊文件，欲為被告申請保釋，得知控方會反對，提出押後以索取指示，蘇官遂宣布休庭一小時。張劍虹向公眾席舉臂示意，休庭時旁聽人士道「撐住啊」。

只許報辯方提出的保釋條件

蘇官再開庭時，先處理傳媒申請豁免報道保釋程序的限制，並引述原訟庭訴就黎智英案時稱，為免對被告日後的審訊不公，只准報道被告提出的保釋條件，其他限制維持生效。庭上讀出控罪，被告均表示明白控罪。控方申請押後案件至8月13日再訊，以檢驗40部電腦及16部伺服器，他稱辯方沒有反對。

張劍虹及羅偉光提出的保釋條件。(詳看下圖)

張及羅願辭去壹傳媒及蘋果日報職務

控方周天行反對被告保釋，辯方陳政龍和李澍桓先後為二人申請保釋的陳詞，他們提出願意辭去分別在壹傳媒及蘋果日報的職務，不直接或間接參與壹傳媒事務。張劍虹願意以300萬元現金保釋，50萬人事擔保，居住報稱地址，不離開香港，交出旅遊證件，辭去所有壹傳媒職務，不直接或間接和外國官員及議員聯繫，不直接或間接參與訪談、在網上或紙媒發表公開評論，以及在社交媒體發表言論等。他承諾不作出危害國家安全的行為。李指羅偉光願以10至20萬元現金保釋，10萬元人事擔保，不離開香港，及願意接受禁足令等。

張離庭時舉起拳頭

蘇官聽取陳詞後認為沒有充分理由相信他們不會干犯危害國家安全，拒絕讓他們保釋，並將案件至8月13日，待法證檢驗後再訊。兩人聞言表現平靜，放棄每8天申請保釋覆核。步入囚室前，張舉起拳頭，羅望向公眾席，旁聽人士揮手叫他們「頂住」。

張劍虹及羅偉光提堂日法院外情況。(詳看下圖)

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陳沛敏等今早有到庭旁聽

國安處日前拘捕5名壹傳媒及蘋果高層，除了張劍虹、羅偉光外，壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉昨獲准保釋外出，他們三人及壹傳媒工會理事長潘柏林有到庭旁聽。此外，今早亦有逾百名市民到法院輪候入庭旁聽，其中到庭聲援的王婆婆，疑與保安爭執後，被便衣女警拉出法院範圍，王婆婆在中午時份感不適，最後需召救護車送院治理。

壹傳媒案｜王婆婆與保安爭執被拉出法院 感不適需送院治理

王婆婆到庭聲援被拉出法院，最後須送院治理。(詳看下圖)

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蘋果3公司早前遭凍結1800萬資產

國安處凍結蘋果日報相關的3間公司共1,800萬元資金，及後向該3間公司派遞檢控書控告上述罪行，指公司須委派代表到庭應訊。

案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理，控方由署理副刑事檢控專員周天行代表，辯方為資深大律師陳政龍代表張劍虹，大律師李澍桓代表羅偉光，三間公司則由大律師許琪莉代表。

案件編號：WKCC 2379/2021

羅偉光及張劍虹等本周四被捕，警方並派員搜查壹傳媒大樓。(詳看下圖)