石礦場改建成2.5萬居民安樂窩　房委會觀塘安泰邨獲優質建築大獎

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-19 13:12

觀塘安達臣道安泰邨已落成3年，運輸及房屋局局長陳帆今早（19日）在網誌表示，房委會建築團隊將一片光禿禿和荒廢的石礦場，建設成可供2.5萬居民居住的家園，安泰邨的設計規劃技術，為居民締造綠化和可持續社區，更榮獲「2020年度優質建築大獎」的香港住宅項目下的優質建築大獎。

陳帆大讚安泰邨以創新設計規劃技術，為居民締造綠化和可持續的社區，更榮獲「2020年度優質建築大獎」的香港住宅項目下的優質建築大獎。（運房局圖片）

在2018年落成的安泰邨共有11座住宅大廈，提供8,561個出租公屋單位，陳帆表示，建築團隊引進創新的設計規劃技術，採用五維建築信息模擬技術，較一般三維建築信息模擬技術增加了時間和成本兩項因素，令到在預測建築日程和資源的運用上有更準確的規劃。

試用零灌溉系統 重用雨水灌溉園圃

安泰邨亦同時引進了多項環保設計，包括試用零灌溉系統，以重用雨水灌溉園圃；在每座住宅大樓設置太陽能光伏發電系統，為公用設施提供了逾3%的電力；街市及停車場亦安裝了合共30枝太陽能導光管；屋邨更種植8萬棵植物，綠化覆蓋率超過30%。

陳帆又指，團隊透過社區參與活動，與地方團體等聯手為這屋邨打造獨一無二的特色，包括利用礦場機器和手工藝品製作的社區藝術裝置，重塑安達臣道石礦場充滿趣味的歷史，亦加強居民的社區歸屬感。

他引述當局的問卷調查結果顯示，逾90%居民對安泰邨表示滿意。安泰邨亦繼2018年獲建造業議會頒發「可持續建築大獎銅獎」及於2019年分別獲亞太項目管理聯盟及香港項目管理學會頒發「可持續」組別「優勝者」獎項後，近日更獲得「2020年度優質建築大獎」，顯示房委會在優質居所和持續社區發展方面的努力得到業界認同及肯定。

多個公共屋邨先後獲獎

陳帆又表示，沙田水泉澳邨亦獲得香港建築師學會主辦2019年度兩岸四地區建築設計大獎的銀獎（住宅類別）、元朗洪福邨則獲得由九個專業機構合辦2018年度優質建築大獎中香港住宅項目（多幢建築物）的優質卓越大獎及優質建築大獎、油麗邨第5期亦在2014年獲得香港住宅項目（多幢建築物）的優質建築大獎，他大讚房委會建築團隊以人為本的設計，在提供優質樓宇設計的硬件之上，更關顧居民日後的居住環境及生活配套。