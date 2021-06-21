警方設專科打擊洗黑錢　去年凍結2.68億增一半　籲勿借賣銀行戶口

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-21 00:01

警務處將財富調查組、聯合財富情報組和總部（財富調查），從毒品調查科分拆，於6月1日正式整合升格為「財富情報及調查科」（FIIB）。警方指，去年調查「洗黑錢」案有1,905宗，凍結2.68億元，較2019年急增49%，另外充公1.13億元。

警方關注近年騙案中，有騙徒透過向他人「借戶口」、「賣斷戶口」處理犯罪得益。另外，對於眾籌活動，警方指眾籌本身不犯法，但如發現實際用途不符聲稱目的，涉詐騙、盜竊等，處理這些款項就屬於「洗黑錢」。

財富情報及調查科總警司林敏嫻（左）、高級警司鄭麗琪（右）籲市民勿借賣銀行戶口。（鄭秋玲攝）

去年充公1.27億元

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，警方調查洗黑錢案，去年有1,905宗，較2019年的1,713宗，上升約11.2%；可疑交易報告去年有逾5.71萬宗，較2019年的5.15萬宗，增加約10.7%。今年首5個月有上升趨勢。

追查黑錢去向方面，鄭麗琪表示，去年的限制令涉及2.68億元，較2019年的1.8億元，急增約49%；另外去年充公1.27億元，均較2019年充公的1.13億元，亦增加約12%。

犯人數千元買帳戶處理830萬騙款

鄭麗琪特別關注近年騙案中，有騙徒透過向他人「借戶口」、「賣斷戶口」，利用處理犯罪得益，有關銀行帳戶持有人亦會被拘捕及提控，如今年5月搗破與求職騙案有關的犯罪集團，向帳戶持有人提供數千元佣金後，處理830萬元騙款，鄭麗琪呼籲「唔好心急搵錢，就將戶口賣畀都唔知係咩人嘅犯罪集團。」

眾籌用途與聲稱不符或屬詐騙

有多個與反修例事件相關的眾籌組織，被警方以涉嫌洗黑錢拘捕相關人士。財富情報及調查科總警司林敏嫻表示，眾籌本身不犯法，香港亦未有特定法例規管，但如發現籌款所得收入，實際用途與當初所聲稱目的不符，可能涉及詐騙，如私底下將籌款款項「落格」作私人用途，或觸犯盜竊。林敏嫻續指，如使用詐騙或盜竊所得款項，便屬於洗黑錢，「並唔係針對眾籌，係針對唔同類型罪案。」

被問到有關個案宗數，林敏嫻表示未有特別統計，過去兩年處理數宗相似個案，亦未有分類多少宗涉及反修例，「唔係因為反修例犯法，係因為洗黑錢犯法。」她指出，目前暫未見明顯流行趨勢，「總之接到線報，或者有報案，我哋就去做。」

虛擬銀行開戶程序簡易成漏洞

林敏嫻表示，本港的洗黑錢風險水平為中低程度，牽涉較高風險的罪行主要是詐騙及販毒，與2018年情況相約，暫未見有高風險的新興渠道，會密切監察。該科正準備提升可疑交易報告管理系統，改善人手處理問題，透過人工智能及大數據加強分析。

虛擬資產趨普遍，林敏嫻指留意到有利用虛擬資產洗黑錢個案，由於如虛擬銀行、儲值平台的開戶程序簡易，毋須親身到銀行親自認證，有人乘機偽造資料開立帳戶，並轉賣戶口。

至於有無利用虛擬貨幣洗黑錢情況，林敏嫻表示涉及虛擬貨幣，常見於網上勒索案件，而近期虛擬貨幣價格有升幅，衍生相關投資騙案。