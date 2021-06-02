冒牌貨集團利用戶口轉換洗黑錢　達350次涉560萬元　海關拘2女

撰文： 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-02 20:05

一個售賣冒牌貨品集團，涉嫌在網上社交平台出售於歐美國家流行的高價牌子貨品，並利用成員個人銀行戶口，收取及處理懷疑犯罪得益。海關今日（2日）拘捕2名女子，涉嫌洗黑錢560萬。 海關指被捕人涉嫌利用分層交易的糢式，利用名下4個戶口，互相轉換款項達350次，目的為隱藏資金來源及增加執法人員的調查難度。

兩名被捕女子利用4個個人銀行戶口處理超過4千宗存款。（林振華攝)

海關表示，破獲一宗金額涉560萬洗黑錢案，今日於元朗2個住宅單位，拘捕兩名分別39 及57歲報稱無業女子，她們涉嫌於網上售賣冒牌貨品，以市價半成出售一些高價歐美國家中流行的牌子，現正保釋侯查。

海關有組織商業調查科財富調查第一指揮官何美玲表示，海關在過去半年於網上社交平台上，鎖定一個售賣冒牌貨品集團，並追蹤集團背後資金流向，發現集團成員利用個人銀行戶口，收取及處理懷疑犯罪得益。

海關指，兩名被捕女子於2019年5月至 上年1月期間，利用4個個人銀行戶口，收取及處理4千宗存款，涉及560萬港元。被捕人將客戶交易得來的貨款存入兩個戶口，金額由幾百至幾千不等，並在短時間內以現金或轉帳方式提走。

以4戶口互相轉換 圖隱藏資金來源

何美玲說，案件中兩名被捕人士報稱無業，與戶口中的大額金錢收入不相符。而且她們利用分層交易的模式，利用名下4個戶口，互相轉換款項高達350次，是洗黑錢的慣常手法，用意為隱藏資金來源，增加調查難度，稍後不排除會拘捕更多人。

海關提醒，干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可被監禁14年，以及罰款500萬，而售賣以及管有冒牌物品，亦即屬犯法。