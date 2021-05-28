兩假貸款集團呃85人共830萬元 　六旬護理員為兒置業中招失85萬元

撰文： 鄧栢良 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-28 12:55

兩個假貸款集團致電受害人，以提供低息貸款或投資計劃作招徠，要求受害人將保證金存入指定銀行戶口或投資戶口，當受害人繳付金額後，騙徒就失去蹤影，累計騙款高達830萬，共有85名受害人。 警方經深入調查後，新界北總區重案組探員在5月10日起一連三星期展開代號「勇戰者」行動，在全港拘捕34名分別來自兩個假貸款集團的骨幹成員，他們涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，行動亦凍結80萬元銀行存款。當中一名66歲安老院護理員欲為兒子籌備婚禮及支付置業首期，申請了450萬元貸款，結果被騙85萬元現金，屬案件中單一最大損失的苦主。

（蔡正邦攝）

警方今次行動共打擊了兩個假貸款集團。新界北總區重案組第1A隊主管高級督察曹世樑交代案情指，第一個行騙集團的騙徒會致電受害人，並聲稱是貸款中介，可以提供年利率低至0.09厘的低息貸款。如受害人表示有興趣，騙徒就會指示受害人將指定金額存入指定戶口，或相約在香港某處地址交收，當騙徒取得款項後就會失去蹤影。這個集團在2020年8月至2021年2月期間，共騙取51名受害人，金額由1萬至56萬不等，總共騙款達480元。而51名受害人分別是29男22女，年齡介乎24歲至75歲，當中包括勞工階層、專業人士等。

而第二個行騙集團的騙徒同樣以電話推銷低息貸款，但會要求受害人參與投資計劃，從而製造現金流，以便通過銀行的壓力測試。當受害人繳付金額之後，便獲提供一個模擬投資平台的投資戶口，戶口顯示的金額與受害人當初繳付的金額相同，令到受害人不虞有詐，直至受害人想提取結餘時，始發現被騙。這個集團2019年11月至2020年4月，共騙取34名受害人，金額由1萬至85萬元不等，總共騙款達350萬元。34名受害人分別是18男16女，年齡介乎29歲至76歲。其中一名29歲投資顧問因申請20萬元貸款，被騙去3.8萬元；另有一名66歲安老院護理員申請450萬元貸款，目的為兒子籌備婚禮及支付置業首期，從而被騙取85萬元現金。

新界北總區重案組經深入調查及情報分析，於今年5月10日至28日展開連串拘捕行動，突擊搜查全港多個處所，並以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕兩個行騙集團共34名骨幹成員，包括26男8女，行動亦凍結了80萬元銀行存款，被捕人士報稱為地盤工人或無業，部份人有三合會背景。被捕人士現正保釋候查，警方行動仍會繼續，不排除有更多人士被捕。

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新界北總區重案組第2隊女總督察徐嘉穎指，市民如收到財務中介、財務公司或銀行職員的來電，不要輕信來電者的身份，應即時抄下電話號碼及職員編號，再向相關機構核實身份。而財務中介公司不可收取保證金，如對方聲借錢要交保證金，市民要提高警覺。另外，市民應選擇有信譽的投資平台，切勿下載或使用陌生人提供的投資平台、程式，因相關程式有可能是虛構，市民如有懷疑，可致電「防騙易」熱線18222查詢。