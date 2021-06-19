疫苗FAQ｜通波仔後可打針？　孔繁毅解答疑慮　綜合個案逐個睇

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-19 11:21

新冠疫苗接種計劃開展如火如荼，昨日（18日）踏入第113日，再有逾五萬人接種疫苗，當中有35,700人打第一針，為六天新高。 不過，部分市民或身體欠佳，對於自身是否適合打針或抱有疑慮。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（19日）於商台節台《政經星期六》逐一解答聽眾疑慮。究竟「通波仔」手術後可否打針、血壓高、皮膚敏感、藥物敏感等情況，又是否適合打針。下文綜合孔繁毅在節目中的解答。

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接種第二劑時可選擇右手接受注射減不適

聽眾楊太於6月11日接種科興後，左手麻痺，直至今日（19日）仍然持續，該情況是否正常呢？

孔繁毅回應指，針後麻痺的情況屬常見，「我自己打完第一針復必泰都會痛，左手肩膀位有麻痺情況。」他指，麻痺的感覺將於一周後改善，建議聽眾食用必理痛等藥物舒緩感覺，倘若一周後情況並無改善，可向家庭醫生求診，但他相信有關情況屬輕微不適。

孔亦建議，聽眾於接種第二劑時，可選擇右手接受注射，並於針前一小時服用必理痛。「我都係第一劑打左手，第二劑打右手。大概1日到就好返晒，反而冇第一劑咁嚴重。」

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅（資料圖片／羅君豪攝）

聽眾李女士患有較嚴重貧血，血色素僅達7.6的水平，亦患有甲狀腺低下，是否合適打針？

孔繁毅回應指，貧血與疫苗的副作用並無關係，不過他認為李女士的貧血頗嚴重，建議找家庭及婦產科醫生觀察情況，並須補充甲狀腺後才打針。他認為，以李女士的情況，於針後或會感到疲倦，但他強調「可能會攰啲，但冇相沖。」

「通波仔」手術後可打針

聽眾韓女士的丈夫年約70多歲，患有糖尿病、高血壓，曾進行兩次「通波仔」手術，是否合適打針？

孔繁毅回應指，糖尿病患者在食藥得到妥善控制後，亦可接種疫苗。至於在「通波仔」手術後，若正在服用血小板藥物，接種疫苗亦同樣安全。

普通皮膚敏感可在針前先服用必理痛或過敏藥預防

聽眾姚女士77歲，患有皮膚敏感，在冷氣的室內空間會出現風疹，在進食醃製食品後皮膚會感到痕癢，是否合適打針？

孔繁毅回應指，普通皮膚敏感不影響接種疫苗，可先服用必理痛或過敏藥作預防。「唔影響效果，可以打唔需要擔心。」

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聽眾蔡小姐患有先天性腦血管畸型，對腦抽筋藥物敏感，亦曾進行手術，是否適合打針？

孔繁毅回應指，若蔡小姐已完成手術治療，並僅對一款藥物敏感，亦能安心接種，不必擔心會再次誘發腦血管病。他亦指，若對兩款或以上藥物出現敏感，才需到藥物敏感門診。

聽眾蘇小姐的媽媽患有血壓高，以及長期的眼紅膜炎反覆，是否適合打針？

孔繁毅回應指，因免疫力出現問題，才會患有眼紅膜炎，指打針並無問題。