遊艇會獲續租燙波洲遊樂場地契約　呎租約一毫　團體：過渡期太長

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-08 07:45

全港現有66份私人遊樂場地契約，分別讓私人體育會及社區組織以象徵式地租租用官地。政府早前就政策作檢討，將於2027年，向由私人體育會持有的26份契約地，收取市值三分之一的地價，倘在限期前已到期，當局會檢視按現有條款續租至2027年。翻查資料，有多份契約將於今年到期，當中位於南區的燙波洲、由香港遊艇會持有的契約用地，已於上月到期，並已獲政府短暫續租數年。 翻查資料，南區燙波洲的遊樂場契約用地，每年繳交的地租只是3萬多元，即平均呎租只需0.09元，而同區政府短租土地或棕地的呎租，則需要約3元，兩者相差甚遠。本土研究社陳劍青批評，當局以6年時間作過渡安排是過長，又指地租有上調空間。 民政事務局指，由私人體育會持有的契約原則上獲批續期至2027年6月30日，政府正擬訂新的續期契約，而現時承租人仍按以往安排，繳交應課差餉租值的3%作為地租。

全港現有66份私人遊樂場地契約，當中49份契約於2011年起獲續期，將分別於2026年及2027年間陸續期滿。有6份已經到期的契約則「暫緩繼續」，以讓政府擬備新的續期契約，包括2份由私人體育會持有的契約。

機械模型會租37萬呎地 2024年到期

至於餘下的11份契約於2021年至2056年期間陸續到期，當中有5份為由私人體育會持有，不乏面積局大的用地，如由香港木球會承租的黃泥涌峽道用地，有近20萬平方呎；及由香港機械模型會有限公司承租，位於元朗大棠的約37萬平方呎土地，兩份契約分別將於2023年及2024年到期。

香港遊艇會租用熨波洲用地，契約於2021年5月已到期。民政事務局指，獲安排續約至2027年。（資料圖片／羅國輝攝）

香港遊艇會熨波洲用地上月到期

此外亦有兩份契約於今年屆滿，分別為於5月24日到期、由香港遊艇會持有，涉及於熨波洲的用地；及於今年12月25日到期，同由香港仔遊艇會持有、涉及於南朗山深灣道的用地。

香港遊艇會承租兩地 平均呎租不足1元

香港遊艇會持有的熨波洲契約用地，面積達3.1萬平方呎。翻查現時地契，承租人以應課差餉租值的3%作為地租。根據地契，當中列明機構需要為非牟利性質，而地段內的建築物亦不可作商業用途。翻查資料，以2017/18年度的應繳地租為例，該年度的地租為35,640元，意味著遊艇會每月只需繳2,970元，而每月呎租更低至約0.09元。

而另一份由香港遊艇會持有的契約、涉及於輋徑篤的用地，面積達12.7萬平方呎。契約於2021年9月8日到期，翻查現時地契，承租人同樣以應課差餉租值的3%作為地租。該用地於2017/28年度的應繳地租為93,600元，遊艇會每月平均要繳交7,800元，即月租呎價約為0.06元。

香港遊艇會以私人遊樂場地契約租用燙波洲土地。（資料圖片／羅國輝攝）

6年過渡安排 以備續期契約

民政事務局回覆查詢指，上述兩份由香港遊艇會持有的契約均獲續期至2027年6月30日，政府正擬備續期契約，包括加入適當條款落實執行私人遊樂場地契約的新政策，包括對外開放設施的要求，並會繼續按既定程序處理其續約事宜。由於其續約安排有待完成，故現時透過暫緩安排讓承租人使用有關土地。而承租人現時仍繳交該地段應課差餉租值的3%作為地租。

另一份已到期獲暫緩安排的契約，即域多利遊樂會於西貢用地，同樣獲批准續期至2027年6月30日，有待政府擬備續期契約。至於已到期、由「社區組織」持有的4份契約，涉及旺角區文娛康樂體育會有限公司、香港童軍總會、香港青年旅舍協會和香港女童軍總會，政府將以「特殊用途契約」處理，並正擬備有關的政策，待有關細節落實後，會按照相關政策的內容，考慮向上述4個承租人批出新的契約。

政府同區短租地呎租介乎2元至3元

以政府短租用地的租金作比較，於南區淺水灣一幅約3,681平方呎的土地，現以月租12,903元租作私人花園用途，即平均呎租為3.5元。而另一幅於香島道海旁、面積約5,812平方呎的土地，同樣以17,513元月租作私人花園用途，即平均呎租為3元。

而於西貢輋徑篤、香港遊艇會用地一帶，亦有短租用地以每月5,000元出租作私人花園，土地面積約2,443平方呎，即平均呎價約為2元。根據規劃署的棕地研究報告，棕地平均呎租為約3.9元，而中位數亦達3元。

本土研究社陳劍青批評當局以6年作過渡安排的時間過長。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本研社促盡快交代2027年之後安排

本土研究社陳劍青指，棕地及政府短租土地的呎租，與私人遊樂場地契約承租人繳交的租金相差甚遠，認為政府有上調地租的空間。他說，翻查資料，部份持有契約的私人體育會，有足夠資產繳付貼近市值的租金，不應該於暫緩安排期間容許他們以低價承租用地。他亦指出政府用地的短租期一般為1至3年，當局以6年作私人遊樂場地契約的過渡安排時間太長，「無一個業主會用6年時間去考慮續唔續約。」

他指出，部份即將到期或已到期、由私人體育會承租的用地位於市區核心位置，就算政府無意收回，亦需要套用較親民的政策，包括要求一定時數開放予公眾。他認為政府應盡快向公眾交代整體政策及處理續期的事宜。