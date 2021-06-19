父親節｜退休爸爸照顧寄養孩子　另類父愛不求回報：不打擾他們

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-19 09:00

家家戶戶正籌備驚喜給家中嚴父的時候，擔任寄養家庭的劉叔叔正照顧著家中第6個、第7個寄養孩子嘉嘉（化名）和樂樂（化名）。這些孩子最後都會離開劉叔叔的家，這不求回報的愛已默默付出了7年，曾有寄養孩子忍不住口叫他「爸爸」，他亦馬上糾正：「我係叔叔，將來領養你返屋企嘅人先係爸爸。」 攝影：龔嘉盛

劉叔叔的家十分熱鬧！6歲的嘉嘉一放學回家，就立即和劉叔叔分享開心事：「今日校車姨姨送我2個貼紙！」然後又急急找2歲多、同樣是寄養孩子的樂樂一起玩。

劉叔叔和太太育有2個子女，均已長大成人。劉叔叔當了校車司機40年，後來又到內地擔任培訓工作，3年前退休。太太在7年前已是寄養媽媽，劉叔叔以往中港兩地跑，僅在家的時候幫忙照顧寄養孩子，退休後則和太太一同全力照料這些有需要的小朋友。

他指，來到寄養家庭的小朋友有些是十分缺乏愛，有些則是家人很愛他們，但沒有正確的教育方法。然而，不論是哪種原因來到劉家的寄養孩子，最終都會離開這個家，或是有家庭領養小朋友，成為他們新的父母，又或是交回原本的家人撫養。

劉叔叔雖然對孩子有愛、有付出，也會關注他們的成長，但他亦有一個原則：「唔黐手」。劉叔叔坦言，縱使用不同方法讓孩子感受愛，但甚少和他們擁抱，也會從小讓他們知道最終都會離開劉家：「同佢哋講，好似搬去另一間屋咁。」然後，劉叔叔和姨姨就會盡量退出他們的生活，不打擾他們。

7個寄養孩子 7個不同挑戰

嘉嘉2歲多來到劉家，言語遲緩、家人過度寵溺、十分活潑，劉叔叔直言：「同佢做功課，我最崩潰！」幼稚園的課程比以前深，嘉嘉又沒有耐性，每天的功課時間對彼此也很折磨，還要每天和他做言語的訓練，劉叔叔的耐性每天都受到考驗。

「我同佢講，喺我屋企發脾氣係冇用嘅；喺屋企唔可以跑來跑去。佢試過我哋底線，發現真係冇用嘅、叔叔係會罰佢嘅。佢而家會同細啲嘅樂樂講：發脾氣冇用㗎。」讓劉叔叔哭笑不得。

他指7個來到劉家的寄養孩子都和自己子女的性格不同，每一個都是挑戰：「始終嚟自唔同嘅家庭環境、教育，性格、教法都係每個小朋友都唔同。」

最令劉叔叔心疼的寄養孩子是濤濤，一個非常缺乏愛的小男孩。「佢感受唔到人愛，性格冇自我，你叫佢做乜，佢就做乜，乖到令人好心疼。」劉叔叔回憶和濤濤一起生活時，是他最多外出的時期，「因為佢好乖，我哋去邊都帶埋佢，又諗假日同佢去邊玩」。

無奈寄養父母的愛也沒法取代親生母親的愛，可惜濤濤的媽媽對兒子的態度總是愛理不理。「有一次，濤濤媽媽應承咗濤濤去主題公園玩，但放咗飛機。濤濤真係好失望、好傷心。」劉叔叔和太太只好不提這件事，盡力想辦法哄濤濤開心，卻深知濤濤已再一次受到打擊。

孩子偷偷叫爸爸 劉叔叔：我不是爸爸

劉叔叔除了陪玩，也會關注孩子的身心健康。他記得有一個小孩曾持續低燒，到醫院後發現有肺炎。孩子康復後，劉叔叔也發揮所長，不時和小孩做足部護理，「或者都有啲效用，之後小朋友就冇再肺炎」。

又例如嘉嘉在興奮時很喜歡大叫，劉叔叔又會在足底找出相應的反應區按摩，為他保養喉嚨和聲帶。這段小小的甜蜜時光，嘉嘉也十分珍惜。

劉叔叔指，孩子上幼稚園會學家人，曾有小朋友偷偷叫他「爸爸」。劉叔叔立即糾正他，「我哋係姨姨叔叔，佢有自己嘅爸爸媽媽，或者將來到咗領養家庭，佢哋先係爸爸媽媽」。

劉叔叔面對孩子的來臨和離開，處之泰然，而且退休不言休，「只要仲健康，都會繼續做」。

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