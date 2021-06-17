父親節｜調查：8成港爸不求子女供養　更願傳承逾半財富給下一代

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-17 14:00

隨着時代變遷，傳統『養兒防老』、期望生兒育女可令自己晚年更有保障的觀念已漸漸薄弱。保誠公佈一項有關家庭財務規劃的調查結果，發現8成受訪港爸沒有寄望退休時獲子女供養。調查亦顯示有6成受訪父親反而擔心子女將來不夠錢用，超過9成表示會將財富傳承給下一代，而平均約佔自己財富的三份之二。

近8成港爸但求子女有份穩定的工作

父親節將至，保誠訪問已為人父的香港客戶，顯示高達8成受訪港爸不期望自己退休時獲子女供養，而絕大部分亦不期望子女結婚後與自己同住。當被問及希望子女滿30歲時獲得甚麼人生成就時，78%的港爸表示寄望子女擁有穩定的工作，而表示寄望子女擁有自己的終身伴侶、擁有自己的物業及財務自由各佔逾4成。

由於港爸不依賴子女供養，他們傾向預留財富作個人退休之用。受訪港爸認為平均需要預留約460萬港元作個人退休之用，並估計自己退休後的個人每月平均開支為1.7萬港元，然而61%受訪者似乎未有太大信心完成這個退休儲備目標及擁有舒適的退休生活。

為人父母的總盼望給子女最好的，從小為他們制訂傳承財富計劃是非常重要。

為人父親後變得更節儉 6成港爸擔心子女不夠錢用

為人父母後，受訪港爸對理財規劃的心態出現明顯轉變，近6成港爸視「家人/家庭」為人生最重要的一環，在實際行動上，他們變得更節儉，消費時會作更多考慮、更周詳地計劃及管理收支，如紀錄每項支出以便日後檢閱、以及在投資取態上較以往保守。

此外，6成受訪港爸擔心子女讀書或將來生活不夠錢用，超過9成人打算以不同方式傳承大部分財富給下一代，平均約佔自己財富的三份之二，當中包括銀行存款、保險計劃及物業等，其中兩成人更計劃提早於子女組織自己家庭時傳承財富。

不過他們卻擔心未來的財富會減少或未能傳承給下一代，原因包括因為患病要支付龐大醫療費用、失業/失去收入來源及投資失利等。面對未來種種不確定因素，近7成受訪港爸傾向以購買保障計劃，如儲蓄、健康、危疾或人壽保障等來減低相關憂慮，其次是保持足夠流動資產、購買低風險的投資產品及購買不動資產等較為審慎的理財策略。

不少受訪港爸更坦言，如果時光倒流10年，他們會早點學習投資理財技巧，更勉勵子女要量入為出，審慎理財，做好規劃以抵抗風險。