港府定廢紙回收最低價每公斤至少7毫　調查指43%拾荒者收入無增加

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-19 18:10

環境保護署去年推出全港廢紙收集及回收服務，承辦商須以不低於每公斤7毫的價格，向前線收集者收購廢紙。關注拾荒議題組織「拾平台」就有關計劃進行問卷調查，發現高達68.3%受訪拾荒者，不知道政府有推行該計劃，而有43.6%受訪者則表示，即使推行計劃，收入並沒有改變。 拾平台認為，政府應將廢紙回收價格調高至不少於1元，並促政府制定拾荒者友善對待政策，例如撥出空間讓拾荒者合法處理回收物。有拾荒者指，經常遇到食環署職員清場，希望當局可理解拾荒者在社區回收廢紙的工作，肯定拾荒者角色。

為提升本港廢紙回收質和量，環保署去年推出全港廢紙收集及回收服務。拾平台於今年2月，就有關計劃對拾荒者的影響，進行問卷調查研究。平台在12個地區共訪問362名符合資格的拾荒者。結果發現，僅47%受訪拾荒者表示收入有所增加，而增幅方面，超過一半受訪拾荒者僅增加200元以下，收入仍然偏低。

促廢紙回收價定於每公斤1元或以上

調查亦詢問拾荒者對廢紙回收價格看法，56.1%受訪拾荒者認為，廢紙回收價若訂於每公斤1元才算合理。拾平台認為，政府應將回收價調高至每公斤1元或以上，強調拾荒者所付出的勞力，未能與廢紙回收價成正比，並指即使回收紙價定在每公斤1元，仍屬低水平。

拾平台批評，政府忽視拾荒者對環保回收貢獻，要求執法部門逐步放寬執法尺度，先以一般警告處理，減少立刻充公和票控，並與民間組織合作重新商討執法指引。