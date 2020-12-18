紙漿廠2024年始運作　內地禁廢令下承辦商或轉運東南亞防廢紙圍城

受內地政策影響，本港曾現「廢紙圍城」。2018年廢紙棄置量升至近99萬公噸，回收率卻年年下，跌至41%。隨內地明年全面禁止外國廢物（包括所有廢紙）入境，港府至今未公布新對策。 按港府計劃，屯門環保園最快要到2024年才有首間紙漿廠，每年處理30萬公噸本地廢紙。惟遠水不能救近火，有政府廢紙承辦商承認，廢紙進口內地的批文即將完結，估計最快明年一月初才有新消息。 據了解，業界正積極聯絡東南亞廠家接收本港廢紙，以解燃眉之急。另有承辦商則選擇暫存廢紙，又料廢紙回收價將下調，由目前每公斤廢紙約1元，降至政府要求的最低7毫。

內地早已預告將於今年底前基本實現固體廢物零進口，全面禁止外國廢物（包括所有廢紙）入境。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

環保署目前以服務合約形式聘請17個承辦商，在全港提供廢紙收集及回收服務。承辦商之一的「劉財記紙業」董事長劉耀成表示，廢紙進口內地批文至12月20日完結，估計最快明年一月初才有新安排公布。在這段過渡期間，他暫打算將本港回收的廢紙運往東南亞國家處理。

劉耀成解釋，目前港府會向廢紙承辦商支付營運費，若選擇出口東南亞，每公噸廢紙獲補貼的營運費最多900元。目前國際航運費用上升，歐美廢紙船若運至泰國，一櫃運費由100美元（約775港元）上升至2,000多美元（約15,504港元），漲價20倍；反之，本港運往泰國的運費升幅較少，現價約10,000多元，價格較具競爭力。他指，扣除運費及廢紙收購價後，仍有300至400元利潤，估計業界仍能多捱1至2個月。

業界預料前線廢紙回收價將回落至每公斤7毫。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

料廢紙回收費降3成 每公斤廢紙回收價僅7毫

承辦商「建迅環保回收」董事經理陳錫琨表示，即使本地廢紙沒有批文而無法進口內地，仍會如常接收及暫存廢紙，但回收價肯定受影響。他估計，街角回收店及流動回收車的廢紙回收價，將由每公噸1,600至1,700元，降至1,200至1,300元；而前線回收價由目前每公斤1元，減少至7毫。

陳錫琨認為，出口廢紙到東南亞的成本仍太高，船運貨櫃供應亦緊張，不少船公司回覆指「無船期」，但即使在本地租貨櫃暫存廢紙，亦因近期需求大，租金已上漲。他又指，政府合約設有退場機制，但暫時會持觀望態度。

另一承辦商海港（國際）集團負責人彭先生表示，倉庫暫時可存放300至400公噸廢紙，若廢紙無法出口，需要暫存的廢紙太多，希望政府可提供對策。此外，有承辦商亦表示，短期內會暫存廢紙，相信政府會有政策應對。

5個承辦商申請出口廢紙至內地以外地區

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，當疫苗開始供應，疫情緩和後恢復航運，本港廢紙無論是質量及價格，均難與歐美廢紙競爭。他認為，目前有「中央收紙」政策，可讓業界暫時「吊鹽水」。但到明年，若本地廢紙仍未能進口內地，本港要等到2024年才有紙漿廠處理，業界將經歷3、4年黑暗期。

環保署回覆指，17個承辦商近月出口量平均每日約1,600公噸，每公噸服務費約580至600元。就本地廢紙明年進口內地回收再造事宜，發言人表示，一直與國家生態環境部及相關部委溝通，現時未有進一步資料可提供。

目前有5個廢紙承辦商已申請出口廢紙至內地以外地區，包括南韓、越南、台灣及印尼。環保署表示，如在服務期內，確認根據合約向中國內地出口已分揀及已打包的廢紙，不再可行，承辦商可提交不少於一個月的書面通知後，與政府終止合約。